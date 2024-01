Cruzeiro da Aldeia Água Branca é bicampeão da Taça Terena de Futebol

Divulgação

O time de futebol Cruzeiro da Aldeia Água Branca se tornou bicampeão da XI Taça Terena de Futebol da Aldeia Bananal, de Aquidauana.

A disputa aconteceu no domingo (7), entre as equipes Cruzeiro e Aruak, às 16h30, no estádio Eleutério Demécio.

Cruzeiro venceu o time adversário por 3 a 1.