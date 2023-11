Seduc de Anastácio vence Corumbaense por 6 a 0

Divulgação

Na tarde de quarta-feira (15), a escolinha de futebol Seduc Anastácio mostrou sua força ao aplicar uma goleada de 6 a 0 sobre o Corumbaense pela 5ª rodada do Campeonato Sul-mato-grossense Sub-17. A partida foi realizada no Estádio Rosalda da Paim, em Anastácio.



O time anastaciano não deu chances ao adversário, e comandou o jogo desde o início da partida. Os gols do Seduc foram: Hedicley, Matheus, José Neto, Paulo César, que balançou as redes duas vezes, e Gabriel, que fechou a goleada.



Essa vitória não apenas garantiu os três pontos para a Seduc Anastácio, mas também a colocou na liderança do grupo D da competição.