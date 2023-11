Time de Corumbá garante vaga na fase final da Copa Assomassul

Renê Márcio Carneiro, Prefeitura de Corumbá

O time de Corumbá garantiu uma vaga na fase final da Copa Assomassul de Futebol, depois da disputa realizada na Cidade Branca, no último fim de semana.

Participaram da disputa, realizada no estádio Arthur Marinho, as equipe de Caarapó, Camapuã, Três Lagoas e Vicentina, além do time anfitrião.

O prefeito Marcelo Iunes participou da abertura do evento, no domingo (12). “É uma grande satisfação receber todos vocês aqui em nossa cidade, principalmente em uma competição tão importante e tão democrática quanto a Copa Assomasul, uma referência para toda a região Centro-Oeste”, afirmou.

“O mais importante aqui é a confraternização entre os servidores das Prefeituras envolvidas”, completou o chefe do Executivo municipal, agradecendo ainda a presença dos prefeitos Manoel Nery, de Camapuã; André Nezzi, de Caarapó; e Valdomiro Sobrinho, prefeito de Mundo Novo.

Com uma vitória e um empate, Corumbá garantiu classificação para a fase final, que será realizado no dia 25 de novembro, em sede ainda a ser definida. No primeiro jogo, o time da casa goleou Três Lagoas por 7 a 0. No segundo jogo, a vitória sobre Camapuã veio nos pênaltis, após empate em 1 a 1 no tempo normal.

O grande destaque do segundo confronto foi o goleiro José Ribeiro, de Corumbá, que defendeu três pênaltis. Nas outras partidas Caarapó venceu Três Lagoas por 3 a 1; Camapuã derrotou Vicentina por 3 a 2; e Caarapó venceu Vicentina por 1 a 0. A competição é organizada pela Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul (Assomasul).