Time de handebol de Aquidauana conquista pódio no Campeonato estadual

Agecom, Divulgação

Aquidauana sediou o Campeonato Estadual de Handebol, que reuniu as categorias mirim, infantil, cadete e juvenil, dos dias 13 a 17 de novembro, no Ginásio Poliesportivo.

No Handebol Masculino, na categoria mirim, a equipe Bombeiros do Amanhã, de Rio Brilhante foi a grande campeã; e em segundo lugar ficando a Associação Aquidauanense de Handebol (Aquidauana); e em 3º lugar, E.E. Marechal Deodoro da Fonseca (Aquidauana).

Já na categoria Infantil Feminino, o primeiro lugar foi da equipe HAC/EE Vianna / EE Damasceno, de Caarapó, ficando em vice liderança o time da Associação Aquidauanense de Handebol (Aquidauana) e, ainda, em 3º lugar, E.E. Fernando Corrêa da Costa / A.E.C.L. Selvino José Bellini (Rio Brilhante).

No infantil masculino, a equipe campeã foi a Associação Aquidauanense de Handebol, de Aquidauana, ficando em 2º lugar o time da E.E. Marechal Deodoro da Fonseca (Aquidauana). Já em 3º lugar ficou a equipe da E.E. Dóris Mendes Trindade (Aquidauana).

Já no Cadete Feminino, em 1º lugar ficou a equipe da APM da E.M. Dr. Eduardo Olímpio Machado / Scampini, de Campo Grande, em 2º lugar a equipe Associação Aquidauanense de Handebol (Aquidauana) e, por fim, o 3º lugar com a HAC/E.E. Vianna / E.E. Damasceno (Caarapó).

Na categoria Cadete Masculino, se consagrou campeã a equipe Associação Aquidauanense de Handebol (Aquidauana), em 2º lugar, a equipe de Campo Grande, APM da E.M. Dr. Eduardo Olímpio Machado / Scampini.

Já na 2º chave, ficando com 3º lugar o time Nova União Handebol, de Sidrolândia. E em 4º lugar, a equipe Tubarões, de São Gabriel do Oeste.

No Juvenil Masculino, a equipe de Aquidauana - Associação Aquidauanense de Handebol levou a melhor, logo em seguida ficou a equipe Gol de Mão, de Maracaju, por fim, em 3º lugar a equipe APM da E.M. Dr. Eduardo Olímpio Machado / Scampini, de Campo Grande.

A realização do campeonato foi da Federação de Handebol do Mato Grosso do Sul, Fundesporte, com o apoio da Prefeitura de Aquidauana por meio da Fundação de Esportes (FEMA).