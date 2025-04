Time de Nioaque conquista título inédito no 1º Campeonato Nacional de Futebol Indígena

Equipe entra para a história / Divulgação

O CEAB (Clube Esportivo Aldeia Brejão), de Nioaque, entrou para a história ao conquistar o título do 1º Campeonato Nacional de Futebol Indígena. A equipe representante do povo Terena venceu por 3 a 1 a Terra Indígena Ivaí, do Paraná, na grande final disputada no último domingo, 13, no Estádio Bezerrão, no Gama, Distrito Federal.

A competição reuniu 92 equipes formadas por atletas indígenas de diversas etnias e regiões do país, somando mais de 2.700 participantes. Seguindo as regras da CBF e da FIFA, o torneio manteve a essência das comunidades indígenas, promovendo representatividade cultural por meio do esporte.

A trajetória do CEAB até a conquista foi marcada por vitórias expressivas. Na semifinal, o time sul-mato-grossense goleou o Pataxó Imbiruçu, de Minas Gerais, por 6 a 0. Antes disso, teve que vencer a seletiva regional do Centro-Oeste, que foi dividida em duas fases — uma no Mato Grosso e outra no Mato Grosso do Sul. O CEAB foi campeão estadual e depois superou o representante mato-grossense na cidade de Querência, garantindo sua vaga na fase final em Brasília.

“Esse campeonato começou há dois anos, com etapas regionais. Cada região teve seu torneio e apenas um campeão de cada uma se classificava para a fase final. Como o Centro-Oeste é muito grande, foi dividido em dois. Nós vencemos aqui no Mato Grosso do Sul e depois ganhamos do campeão do Mato Grosso. Em Brasília, no sorteio, fomos direto pra semifinal e ganhamos do Sudeste, representado pelos Pataxó. Na final, enfrentamos o representante do Sul, e graças a Deus, fomos campeões”, contou um dos representantes da equipe de Nioaque.

Com a vitória, o CEAB não apenas trouxe o título inédito para o Mato Grosso do Sul, mas também reforçou a força do futebol indígena no Brasil, que vem crescendo em visibilidade e organização.

O torneio simboliza um marco histórico para o esporte entre os povos originários, unindo tradição, identidade e competitividade em um evento que percorreu todo o território nacional até chegar à emocionante decisão na capital federal.

