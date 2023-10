Aquidauana conquista o Título do 1º Campeonato Top Futsal Sub-17

O campeonato foi um sucesso / Divulgação

Na noite de ontem, 5, o Ginásio Olegário da Costa Machado em Sidrolândia foi palco de uma emocionante final no 1º Campeonato Top Futsal de Sidrolândia. A seleção de Aquidauana Sub-17 venceu a Aldeia Tereré Futebol por um placar de 5 a 0.

O destaque da competição foi Yago Luiz, que se consagrou como artilheiro. Além disso, a defesa de Aquidauana, liderada pelo goleiro Alexandre Regis, se destacou como a menos vazada, garantindo uma sólida base defensiva para a equipe.

O título também foi impulsionado pela atuação brilhante de Rafael Oliveira, que foi nomeado o "Craque da Final".

A realização do campeonato foi da Prefeitura de Sidrolândia e da Fundesporte - Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul, que contribuíram para a promoção do esporte na região e a realização deste emocionante torneio.



