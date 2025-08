Time Sub-9 do SEDUC MS conquista vice-campeonato no Estadual

Os pequenos jogadores retornam para casa com medalhas / Prefeitura de Anastácio

A campanha impecável dos jovens atletas é mais uma prova da força da base colorada, que segue revelando talentos e se destacando no cenário esportivo regional. O desempenho da equipe teve o apoio da Administração Municipal de Anastácio, que tem investido no esporte como ferramenta de formação e cidadania.

A equipe Sub-9 do SEDUC MS, de Anastácio, brilhou na fase São Gabriel do Oeste do Campeonato Estadual da FFMS (Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul), conquistando o vice-campeonato de forma invicta e sem sofrer um único gol durante toda a competição.

Com esse resultado, o SEDUC MS atinge a marca de 391 troféus em sua trajetória, consolidando-se como uma das principais referências no futebol de base do estado.

Os pequenos jogadores retornam para casa com medalhas no peito e orgulho no coração, representando Anastácio com garra, disciplina e talento.

