Times brasileiro e paraguaio decidem final da Taça dos Campeões neste domingo

A 5ª Taça dos Campões de Futebol Suíço de Ponta Porã (MS) será decidida neste domingo (23) com disputa internacional. Vão brigar pelo título o time brasileiro Cerro Corá e o paraguaio Sport Ybype.

O Estádio Aral Moreira, que fica na cidade que sedia a competição, será o palco da disputa pelo terceiro e quarto lugares e da final. A primeira partida será entre o paraguaio Scooby Onechopp e o brasileiro Ypacaraí e começa às 9h30. A final acontece na sequência.

“Teremos uma boa decisão, os dois times lutaram muito para chegar e agora vão brigar pelo título. Com certeza será um grande jogo e mais uma vez, brasileiros e paraguaios decidem a competição”, declarou o presidente do comitê organizador do torneio, Paulinho Vieira.

Semifinal - Cerro Cora e Sport Ybype conquistaram suas vagas para a final em 2 de abril, após passarem por disputas acirradas na semifinal.

O primeiro confronto foi entre os times paraguaios Scooby Onechopp e Sport Ybype, com placar de 1 x 0 favorável ao Ybype.

Já no confronto brasileiro entre Cerro Corá e Ypacaraí, o primeiro saiu classificado depois de um empate sem gols no tempo normal e vitória de 3 x 2 nas penalidades.

A competição - A 5ª Taça dos Campeões começou em 29 de janeiro. Foram 16 os times participantes: Aike Mil, Amistad Uno, Atlético Junior, Cerro Corá, Clube Atlético Amambaiense, Desportivo Pavão, Mooca, Scooby Onechopp, Porã Motors, PSG CCA Esportes, Seva Peroli, Só Capim, Sport 10, Sport Liña, Sport Ybipe e Ypacaraí F.C.