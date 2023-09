Times de Corumbá e Dois Irmãos participam do Estadual de Futebol Feminino

Times femininos disputam estadual / Lucas Castro, Fundesporte

O Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futebol Feminino 2023 começa neste sábado (16), com a partida entre Portuguesa e Comercial, no Estádio Olho do Furacão, em Campo Grande, às 10 horas. Já no domingo (17), Corumbaense e Seinter (Sociedade Esportiva Indígena Terena) fecham a primeira rodada, também às 10 horas, no Estádio Arthur Marinho, em Corumbá. A entrada é gratuita ao público.

A competição conta com apoio do Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer) e Setescc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania).

Para o campeonato, foram investidos R$ 245 mil do FIE (Fundo de Investimentos Esportivos). O recurso vai auxiliar os clubes nas despesas da competição, como taxa de arbitragem, hospedagem e alimentação. Além disso, ajuda no custeio de materiais esportivos (uniformes de jogo e de passeio/viagem aos jogadores e membros da comissão técnica, e instrumentos a serem utilizados nos treinamentos).

As seis equipes estão divididas em dois grupos iguais. No A, estão Operário Futebol Clube (Campo Grande), Seinter (Sociedade Esportiva Indígena Terena – Dois Irmãos do Buriti) e Corumbaense Futebol Clube (Corumbá). Já a chave B é composta por Clube Atlético Pinheiros (Ribas do Rio Pardo), Associação Atlética Portuguesa (Campo Grande) e Esporte Clube Comercial (Campo Grande).

De acordo com regulamento da FFMS (Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul), na primeira fase as equipes se enfrentam entre si dentro dos grupos, em turno e returno. Os dois melhores de cada grupo avançam às semifinais, que terão partidas de ida e volta. A final será em partida única, prevista para 11 de novembro.

Quem levantar o troféu estadual terá o direito de representar Mato Grosso do Sul no Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino – Série A3 em 2024. O Operário é o atual campeão.

