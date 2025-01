Todos Por Elas estará presente no futebol sul-mato-grossense

Divulgação

Na manhã de ontem, 14 de janeiro, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) participou da cerimônia de lançamento do Campeonato Sul-Mato-Grossense Série A de Futebol Masculino 2025, realizada no auditório do Bioparque Pantanal, em Campo Grande.

O evento reuniu autoridades do Judiciário, Executivo e Legislativo, além de representantes da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS).

Um dos principais destaques da cerimônia foi a assinatura de um termo de parceria entre o TJMS e a FFMS, com o objetivo de apoiar e divulgar a campanha "Todos Por Elas", que visa combater a violência e a discriminação contra as mulheres. A iniciativa foi idealizada pela desembargadora Jaceguara Dantas, responsável pela Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar, que enfatizou a importância do futebol como uma ferramenta de transformação social.

“A violência contra a mulher é um problema sério, e muitos associam o futebol à agressividade. No entanto, o que queremos é transformar essa imagem, mostrando que o esporte é uma celebração. Acreditamos no potencial do futebol para promover o respeito e a dignidade das mulheres”, afirmou a desembargadora.

O presidente da FFMS, Estevão Petrallás, que assinou o documento de parceria ao lado da desembargadora, também se manifestou sobre a importância do tema. “Estamos empenhados em fortalecer não apenas o futebol, mas também as iniciativas que promovem o respeito e a equidade. A adesão à campanha 'Todos Por Elas' é um passo significativo nesse sentido”, destacou.

#Todos Por Elas – Sob presidência do desembargador Sérgio Fernandes Martins, o Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, por meio da Coordenadoria da Mulher, apoia a luta contra a violência doméstica e o feminicídio, destacando a importância de ações efetivas para a proteção e empoderamento das mulheres. Lançada em agosto do ano passado, a campanha Todos Por Elas é idealizada pela desembargadora Jaceguara Dantas como uma ação conjunta entre os três Poderes, Executivo, Legislativo e Judiciário.

Com a assinatura de hoje se busca unir forças em prol do respeito às mulheres, utilizando a visibilidade do futebol para promover uma mensagem de paz e igualdade. Espera-se assim que essa iniciativa alcance um público ainda maior, contribuindo para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária.

Inspirada no poder da comunicação para sensibilização e mobilização, a população também é incentivada a participar da campanha, por meio do compartilhamento de peças disponibilizadas gradativamente, bem como pela hashtag #TodosPorElas nas redes sociais. Também é possível apoiar usando o coração lilás, símbolo do movimento.

O Campeonato

A nova edição do Campeonato Sul-Mato-Grossense terá início no dia 18 de janeiro e se estenderá até 6 de abril, com a participação de dez equipes em um formato inédito. A competição promete não apenas promover o esporte, mas também gerar uma conscientização sobre a violência de gênero, alinhando-se aos objetivos da campanha "Todos Por Elas".