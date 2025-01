Torneio de Futebol no Distrito Águas do Miranda abre calendário esportivo de 2025

Equipe campeã / Divulgação

O Torneio de Futebol da Festa de Reis, realizado no Distrito Águas do Miranda, deu início às atividades esportivas de 2025 em Bonito. Organizado pela Associação Quilombola Ribeirinha, com o apoio da Secretaria Municipal de Esportes, o evento contou com a participação de 16 equipes de diversas localidades, incluindo Bonito, Bodoquena, Aquidauana, Anastácio, Nioaque, além de assentamentos e pesqueiros da região.

O torneio teve o suporte da Polícia Militar e da Guarda Municipal de Bonito, que garantiram a segurança do evento, e da Secretaria Municipal de Saúde, que disponibilizou uma ambulância e equipe para atendimento médico durante todo o dia.

O secretário de Esportes, Marcelo de Souza, fez agradecimentos a todos os envolvidos. "Agradeço ao apoio do Prefeito Josmail Rodrigues, à equipe de arbitragem da G2 Esportes, à Secretaria de Esportes e a todos que contribuíram para o sucesso do evento. Um agradecimento especial à Jaqueline Santos e aos organizadores da Festa de Reis", destacou.

As equipes receberam um almoço no local e foram premiadas conforme a classificação:

- Campeão: CELTICS (Bonito) Troféu, medalhas e R$ 1.900,00.

- Vice-Campeão: VM/DESCUBRA (Aquidauana) Troféu, medalhas e R$ 750,00.

- 3º Lugar: Assentamento Guaicurus (Bonito) Troféu, medalhas e R$ 500,00.

Além disso, os prêmios individuais foram para:

- Artilheiro: Thalysson (Celtics) Troféu e R$ 50,00.

- Melhor Goleiro: Waldiney (Celtics) Troféu e R$ 50,00.