Torneio de Futebol Suíço em Piraputanga oferece até R$ 1,3 mil em prêmios

Ainda dá tempo de as equipes se inscreverem para o Torneio de Futebol Suiço que acontece em Piraputanga, no dia 6 de agosto, a partir das 7h30. As inscrições custam R$ 250 por equipe e o primeiro lugar vai receber R$ 1,3 mil, já o segundo, R$ 700.

A disputa será no Campo da Praça de Piraputanga. Para mais informações, basta entrar em contato com o professor Fernando, pelo telefone 9888-36-47.