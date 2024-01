Torneio de Futebol Suíço será dia 4 de fevereiro em Piraputanga

Rhobson Lima

O torneio de Futebol Suíço será realizado no dia 4 de fevereiro, no Distrito de Piraputanga, em Aquidauana. Times interessados ainda podem participar e fazer suas inscrições.

Com premiações para o 1°, 2° e 3° lugar, com valores de R$2,4 mil no total, além de troféus, o torneio terá início às 8h.

Segundo a comissão organizadora, prof Fernando e Mikoleit, o torneio tem objetivo de integrar os vários atletas e a natureza, aproveitando as potencialidades do distrito, além de fomentar o comércio geral do distrito.

Portanto, restam pouca vagas para os times. Mais informações podem ser esclarecidas pelos telefones: 67- 99912-9919 ou 9888-3647.