Torneio de sinuca do CCI de Aquidauana encerra com premiação para idosos

Torneio de sinuca / Divulgação

Após dois dias de disputas acirradas, o torneio de sinuca do Centro de Convivência do Idoso (CCI) de Aquidauana chegou ao fim na última terça-feira (12). A competição, organizada pelos próprios idosos frequentadores do CCI, contou com 12 participantes e teve a premiação oferecida pela Secretaria Municipal de Assistência Social (SAS).

O vencedor do torneio foi Olímpio Land, que ficou com o primeiro lugar e levou para casa um troféu e um relógio de pulso. Alberto Neves conquistou o segundo lugar, enquanto Manoel Otacílio da Silva ficou com a terceira posição. Todos os participantes receberam uma medalha de participação, que foi entregue pela coordenadora do CCI, Luci Chaves.

O torneio foi disputado no formato de confrontos diretos, onde os jogadores se enfrentaram na fase classificatória e eliminatória. A competição teve como objetivo não só promover a convivência e o entretenimento, mas também incentivar a prática de atividades recreativas entre os idosos do município.

O CCI, mantido pela Prefeitura de Aquidauana por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, oferece acolhimento para cerca de 60 idosos no período da manhã, de segunda a sexta-feira. Além das atividades recreativas, o local oferece café da manhã, almoço, cursos e ações socializantes para promover o bem-estar e a integração dos idosos.