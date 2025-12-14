Acessibilidade

15 de Dezembro de 2025 • 01:08

Buscar

Últimas notícias
X
Esportes

Torneio do Milhão reúne multidão e marca o esporte local em Porto Murtinho

O torneio aconteceu nos dias 6 e de dezembro em território indígena Kadiwéu, na Aldeia Alves de Barro

Redação

Publicado em 14/12/2025 às 20:31

Atualizado em 14/12/2025 às 20:38

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Nos dias 6 e 7 de dezembro, o esporte foi o grande protagonista com a realização do Torneio do Milhão, um dos eventos esportivos mais aguardados do ano. O torneio aconteceu em território indígena Kadiwéu, na Aldeia Alves de Barros, no município de Porto Murtinho, fortalecendo ainda mais o vínculo entre esporte, cultura e comunidade.

Idealizado e organizado por um grupo de familiares e amigos, que deram início ao projeto por meio de um simples grupo de WhatsApp, o evento superou todas as expectativas e se consolidou como um verdadeiro sucesso.

A organização ficou a cargo de Edna Marcelino, Vanessa Delgado, Adélio Almeida, Edileusa Almeida, Roney Pires, Gedenilson Barros (Netho), Leonita Marcelino e Enilda Magalhães, que, com união e dedicação, transformaram uma ideia informal em um grande evento esportivo.

O que começou como uma conversa rapidamente ganhou forma, estrutura e proporções impressionantes. Com a participação de diversos times, vindos de diferentes localidades, o torneio proporcionou partidas emocionantes, alto nível técnico e muita competitividade dentro de quadra.

O público compareceu em peso durante os dois dias de evento. A grande presença de torcedores transformou o local em um verdadeiro palco de festa, marcado por união, animação e incentivo ao esporte. Para muitos, o Torneio do Milhão já entra para a história como o evento esportivo mais esperado e comentado do ano.

Além das disputas acirradas, a competição também se destacou pela excelente organização, pelo espírito esportivo e pela integração entre atletas, familiares e comunidade, reforçando a importância do esporte como ferramenta de lazer, convivência e confraternização.

Diante do sucesso absoluto da primeira edição, os organizadores já confirmaram que em 2026 será realizada a 2ª edição do Torneio do Milhão, prometendo ainda mais emoção, melhorias na estrutura e novidades para atletas e torcedores.

O Torneio do Milhão mostrou que grandes eventos podem nascer de ideias simples, união familiar e paixão pelo esporte — e já deixou todos na expectativa pelo próximo capítulo dessa história vencedora.

A organização agradece, de forma especial, ao Cacique Ciriaco Ferraz e a toda a liderança indígena Kadiwéu, pelo apoio, acolhimento e parceria fundamentais para a realização do evento em território tradicional.

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Esporte

Veja locais e horários dos jogos do Brasil na Copa do Mundo 2026

Esporte

Corumbá realiza corrida para reforçar prevenção ao HIV no dia 21

Esporte

Brasil marca no último minuto e garante vaga na semi do Mundial Sub-17

Dell brilha com dois gols na vitória de 2 a 1 sobre Marrocos

Esporte

Brasil sobe para 5º no ranking da Fifa e será cabeça de chave na Copa

Publicidade

Esporte

Aquidauanense Paulo Zanin vence e é campeão estadual de Velocross

ÚLTIMAS

Desenvolvimento

Piraputanga terá sinal de telefonia após décadas de isolamento

Deputado Federal Dagoberto Nogueira anunciou durante evento em Aquidauana a instalação de torre no distrito

Preocupação

Temporal atinge Aquidauana e provoca alagamentos

A chuva intensa, acompanhada de muitos raios e trovões, provocou alagamentos em ruas importantes, deixou carros ilhados e interrompeu o fornecimento de energia elétrica em alguns bairros.

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo