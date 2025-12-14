Torneio do Milhão reúne multidão e marca o esporte local em Porto Murtinho

Nos dias 6 e 7 de dezembro, o esporte foi o grande protagonista com a realização do Torneio do Milhão, um dos eventos esportivos mais aguardados do ano. O torneio aconteceu em território indígena Kadiwéu, na Aldeia Alves de Barros, no município de Porto Murtinho, fortalecendo ainda mais o vínculo entre esporte, cultura e comunidade.

Idealizado e organizado por um grupo de familiares e amigos, que deram início ao projeto por meio de um simples grupo de WhatsApp, o evento superou todas as expectativas e se consolidou como um verdadeiro sucesso.

A organização ficou a cargo de Edna Marcelino, Vanessa Delgado, Adélio Almeida, Edileusa Almeida, Roney Pires, Gedenilson Barros (Netho), Leonita Marcelino e Enilda Magalhães, que, com união e dedicação, transformaram uma ideia informal em um grande evento esportivo.

O que começou como uma conversa rapidamente ganhou forma, estrutura e proporções impressionantes. Com a participação de diversos times, vindos de diferentes localidades, o torneio proporcionou partidas emocionantes, alto nível técnico e muita competitividade dentro de quadra.

O público compareceu em peso durante os dois dias de evento. A grande presença de torcedores transformou o local em um verdadeiro palco de festa, marcado por união, animação e incentivo ao esporte. Para muitos, o Torneio do Milhão já entra para a história como o evento esportivo mais esperado e comentado do ano.

Além das disputas acirradas, a competição também se destacou pela excelente organização, pelo espírito esportivo e pela integração entre atletas, familiares e comunidade, reforçando a importância do esporte como ferramenta de lazer, convivência e confraternização.

Diante do sucesso absoluto da primeira edição, os organizadores já confirmaram que em 2026 será realizada a 2ª edição do Torneio do Milhão, prometendo ainda mais emoção, melhorias na estrutura e novidades para atletas e torcedores.

O Torneio do Milhão mostrou que grandes eventos podem nascer de ideias simples, união familiar e paixão pelo esporte — e já deixou todos na expectativa pelo próximo capítulo dessa história vencedora.

A organização agradece, de forma especial, ao Cacique Ciriaco Ferraz e a toda a liderança indígena Kadiwéu, pelo apoio, acolhimento e parceria fundamentais para a realização do evento em território tradicional.