Torneio dos Amigos movimenta Piraputanga no fim de semana

Divulgação

O domingão foi de muito futebol no Distrito Piraputanga, com a realização do Torneio dos Amigos. A disputa teve a participação de 14 equipes que reuniram mais de 200 atletas.



As partidas aconteceram durante todo dia com jogos extremamente disputados.



Vale destacar, o excelente nível técnico dos atletas que, agitou a torcida que compareceu em um grande número, movimentando assim o comércio local.



Depois de muitas disputas, a equipe Atlético WM se consagrou campeã após o jogo contra o time WFC. A vitória veio nos pênaltis em uma final emocionante. Quem ficou com o bronze foi a equipe PEC Palmeiras.



A organização do torneio agradece a todos os envolvidos e em especial ao apoio da Polícia Militar que realizou todo o esquema de segurança do torneio.