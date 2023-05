Torneio esportivo reúne servidores da Saúde de Aquidauana

Divulgação

Aconteceu no sábado, 27. um torneio esportivo em homenagem ao Dia do Trabalho, realizado pela Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento e organizado pela Coordenadoria de Vigilância em Saúde do Trabalhador.

O evento teve a participação de 12 equipes, divididas nas modalidades de vôlei misto e futsal masculino e feminino. Os jogos foram realizados no ginásio poliesportivo de Aquidauana, com as equipes formadas pelos diversos setores da SESAU.

De acordo com a organização, o torneio teve por objetivo promover a integração dos trabalhadores da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento, valorizando o trabalho em equipe e proporcionando momento de lazer aos servidores e seus familiares.

A secretária municipal de Saúde Patricia Panachuki esteve prestigiando o torneio. “Esta iniciativa é muito bem aceita, agrega nossos servidores e temos aqui, momentos de diversão e alegria. Parabéns pela organização e a participação das nossas equipes”, comentou a secretaria Patrícia.

A Vigilância em Saúde do Trabalhador agradece o apoio da administração municipal na realização do evento, da Fundação de Esportes do Município (FEMA), Secretaria Municipal de Assistência Social e Agência de Comunicação da Prefeitura.