Torneio São José do Morrinho acontece no domingo

Competição no fim de semana / Divulgação

O Torneio São José do Morrinho acontece no próximo domingo, 3, reunindo vários atletas em campo.

O campeão irá ser premiado em R$ 2 mil, vice-campeão R$ 1 mil, craque do torneio R$ 100 e troféu, artilheiro R$ 50 e troféu e goleiro R$ 50.

A partida começa às 8h, com 15 minutos do primeiro ao 12 jogo, em seguida, o cronômetro será de 20 minutos dos jogos 13 ao 19.

Confira a tabela:

O Torneio São José do Morrinho acontece no próximo domingo, 3, reunindo vários atletas em campo.

O campeão irá ser premiado em R$ 2 mil, vice-campeão R$ 1 mil, craque do torneio R$ 100 e troféu, artilheiro R$ 50 e troféu e goleiro R$ 50.

A partida começa às 8h, com 15 minutos do primeiro ao 12 jogo, em seguida, o cronômetro será de 20 minutos dos jogos 13 ao 19.

Confira a tabela:

*1* drogaria 27 X N.horizonte (chave a)

*2* racing P. X Os crias (chave b)

*3* P.10 X S.terezinha (chave c)

*4* W.F.C. X S.J.M. (chave d)

*5* N.horizonte X Atlético F.C (chave a)

*6* Os crias X A. Diogo (chave b)

*7* S.terezinha X Galático (chave c)

*8* J.S.M. X A.D.R. (chave d)

*9* Atlético F.C X Drogaria 27 (chave a)

*10* A.Diogo X Racing P. (chave b)

*11* Galáticos X P.10 (chave c)

*12* A.D.R. X W.F.C. (chave d)

*13* 1G *A* X 2G *B* *quartas*

*14* 1G *B* X 2G *A* *quartas*

*15* 1G *C* X 2G *D* *quartas*

*16* 1G *D* X 2G *C* *quartas*

*17* V:13 X V:14 *semi*

*18* V:15 X V:16 *semi*

*19* V:17 X V:18 *final*