Tradicional maratona da Volta UFMS abre inscrições

Inscrições seguem ate 4 de setembro / Foto: Divulgação

Estão abertas as inscrições para a 12ª Volta UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul), tradicional maratona e atividades esportivos. Podem participar crianças, adolescentes, adultos e idoso.

Neste ano, a prova será no dia 17 de setembro, domingo, a partir das 7h, na Cidade Universitária. As modalidades seguem as mesmas: corrida de 7km, para pessoas acima de 16 anos; caminhada de 3,5km, para todos os interessados; e maratoninha de 400m, voltada a crianças a partir de 7 anos e adolescentes até 15 anos.

Haverá o Desafio das Atléticas, com uma caminhada de 3,5km, e o Desafio das Autoridades, com um trajeto de 400m, para convidados. Os percursos podem ser conferidos no portal do evento.

“A Volta UFMS e a Caminhada nos Câmpus têm sido um sucesso desde sua criação e têm se fortalecido de forma a fomentar não só a competição, mas também a atenção à saúde, o autocuidado. A expectativa para este ano é que tenhamos mais participantes, estamos focando na questão da saúde e também promovendo uma ótima prova para os atletas profissionais e amadores”, disse o pró-reitor de Extensão, Cultura e Esporte, Marcelo Fernandes.



Os interessados na corrida deverão se inscrever conforme as categorias: veterano, para pessoas com 51 anos completos ou mais; geral, para pessoas entre 16 e 50 anos; e UFMS, para estudantes, servidores e colaboradores da Universidade. A maratoninha também é composta por três categorias: de 7 a 9 anos, de 10 a 12 anos e de 13 a 15 anos.

Há taxa de inscrição no valor de R$100 para as categorias Geral e Veterano da corrida. O pagamento será por meio da emissão da Guia de Recolhimento da União, no portal voltaufms.ufms.br. “Buscamos fomentar a prática esportiva de rendimento no âmbito da Instituição, por isso não haverá taxa para a corrida para os estudantes e servidores da UFMS”, apontou o pró-reitor.

As pessoas inscritas na caminhada da Cidade Universitária deverão comparecer de camiseta branca no dia da Volta e estão convidadas a doar 1 kg de alimento não perecível ou um brinquedo.

Em 2022 o evento reuniu mais de 800 participantes nas diversas modalidades. As vagas foram preenchidas em menos de três horas de inscrições, o que, para o pró-reitor, reforçou a consolidação da prova no calendário esportivo do Estado.

Clique aqui para conferir o percurso e aqui para se inscrever.

Kit atleta e premiação

Kits com camiseta, boné, número de peito e chip de cronometragem serão entregues aos participantes da corrida. A entrega será feita nos dias 11 e 12 de setembro na Academia Escola da UFMS, das 7h30 às 11h ou das 18h às 20h30.

Os inscritos na categoria UFMS receberão o kit mediante a doação de um brinquedo ou 1kg de alimento não perecível. Os participantes inscritos nas modalidades caminhada e maratoninha receberão bonés e itens alimentícios no dia do evento.

Os três primeiros colocados nas provas de corrida nos naipes masculino e feminino serão premiados com troféus. No desafio das Atléticas, as três equipes que mais arrecadarem alimentos ou brinquedos serão agraciadas com kits de material esportivo.

*Com assessoria de imprensa.