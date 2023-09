Trail Run Serra da Bodoquena reúne 200 atletas

Divulgação

O embaixador da Trail Run Serra da Bodoquena, Marcelo Sinoca, ícone da modalidade no Brasil e no exterior, mais uma vez marcou presença este ano na 6ª edição sendo a primeira com o percurso de 42 km.

Com toda a infraestrutura, o Refúgio Canaã, mais uma vez, foi palco da prova e reuniu 200 atletas neste fim de semana, sábado, 16, 5h30 (equipes 42 km) e às 6h, em um dos locais mais preservados da região Centro-Oeste.

“A Trail Run Serra da Bodoquena é a melhor prova do Brasil Central. Foi um sucesso principalmente pela estreia do trecho de 42 km. Foi um prazer dar a largada e ao final do evento, fechamos a porteira”, disse Sinoca.

Para o vencedor dos 42 km, atleta de Bonito, o almoxarife, Fabiano Selau, 32, a prova foi um teste não apenas físico, mas também psicológico. Foram 06:02:12 o tempo do campeão.

“A prova teve uma excelente organização como nos anos anteriores e hoje, com certeza é a melhor prova de trail do Estado. Mas, claro que sempre tem algo para melhorar. Teve um ponto dos 42km que precisa sinalizar qual era a trilha. Mas, no restante, tudo bem sinalizado com os staffs bem atentos e achei super interessante os músicos na trilha. Claro que não tive a honra de ouvi-los cantar por conta do horário de largada e chegada, da minha prova que começou às 5h30. Mas, a partir dos 21km tive noção que estava muito à frente daí passei a controlar mais os ritmos porque afinal são 42km né? O importante era vencer a prova e não estava correndo por tempo”.

Selau deixou uma mensagem pessoal após o resultado para todas as pessoas que treinam, querem voltar a treinar ou sentem vontade de dar o pontapé inicial. "Tenha disciplina e constância e não se compare a ninguém pois, cada um tem o seu tempo. Fazendo isso você pode chegar onde quiser! Olha, de verdade, nem eu acreditei que tivesse tão bem preparado, porque cheguei, emocionado".

A força feminina na mente e no físico resistente e preparado foram a marca desta 6ª edição da Trail Run Serra da Bodoquena.

De Dourados, a 1ª colocada dos 12 km, a professora de Educação Física, Gabriela Letícia Rocha, 29, fez 01:09:01 e disse que já se prepara para ano que vem voltar.

“Estou grata. Sempre quis participar, mas alguma coisa acontecia e não conseguia estar presente. A Trail Run Serra da Bodoquena é referência em Mato Grosso do Sul e pessoas de outros estados vêm para conhecer o evento. Escolhi a distância 12 km por pouco treino de corrida e tenho uma competição semana que vem. Essa foi a oportunidade de conhecer antes o percurso. A organização da prova foi nota 10”.

Gabriela Rocha ressaltou os preparativos. “Um dia antes dá pra ficar ali próximo e já ir sentindo o clima da prova. A retirada do kit dentro do balneário nos faz aproveitar a beleza natural, a água cristalina de Bodoquena. Tudo perfeito! O horário da largada foi adiantado e foi ótimo por causa do calor. Com o longo percurso, mesmo não estando tão quente este ano, vai chegando no meio do dia, vai dificultando. O lugar é excelente, a parte mais montanhosa do Estado. É uma prova com bom ganho de elevação, não perde para outras provas do Brasil com bastante singletrack (trilha de via única), sobe o morro, desce o rio. Deixa a prova mais desafiadora e legal".

Para a atleta, o apoio de outro corredor também foi algo inesperado e que deu aquela força que ela precisava. "Fiz dentro da programação a minha corrida. Desde o começo do percurso eu estava em primeiro, fui mantendo o meu ritmo, fui correndo com o atleta quinto lugar masculino. Um dando incentivo pro outro. Uma prova fantástica em um lugar maravilhoso e que aconteça por muitos e muitos anos para atrair mais gente pra essa terra maravilhosa. Estou muito feliz e espero retornar ano que vem para o 21 km".

Aos 44 anos, Maíra Brum, educadora física e treinadora, de Dourados, ficou em 3ª posição no 30 km, com tempo 05:23:36. "Prova boa, eu sabia que seria bem dura. Organização perfeita esse ano! Largada em horário bom. Saímos às 6 horas, bastante hidratação no percurso, que estava bem marcado esse ano". Uma dica para a próxima edição: segundo Maira Brum, os trechos mais longos de 30 km e 42 km precisam ter os fotógrafos para dar aquela animada, um "estímulo psicológico" principalmente porque a passagem pelo rio é muito marcante. “Adorei a parte do sanfoneiro no meio do percurso. Muito a cara no nosso Mato Grosso do Sul”.

FOI DADA A LARGADA PARA A 7ª EDIÇÃO

Com o lema Saúde e Meio Ambiente, mais uma vez a organização da trail run preparou novidades: pela primeira vez a música regional esteve presente no percurso, em meio ao Cerrado. “A música na Serra” teve a presença de Moacir Chamamezeiro e Flávio Violinista no percurso e na Arena DJ TGB, o luau com a Banda Haiwanna e Dueto JK. O patrocínio da Nissan Raviera disponibilizou nesta edição duas caminhonetes Nissan Frontier, que acompanharam os atletas.

No percurso de estrada de chão, a trilha manteve as marcas no solo dos anos passados. O cenário de mata preservada e em alguns trechos, rios, córregos amenizaram o tempo seco e o calor. Além da segurança, a hidratação foi uma preocupação dos organizadores. Frutas e água foram entregues em pontos chaves da prova.

"A largada de 2024 já aconteceu e está tudo pronto para a 7ª edição. Trail Run Serra da Bodoquena com versão montanha!", pontuou o embaixador

Agora, confira abaixo os nomes dos atletas que integraram o pódio.

7K FEMININO - GERAL

1º ANA CLAUDIA CAVALCANTE DINIZ - Tempo: 00:38:03

2º - PAMELA DUARTE DE OLIVEIRA - Tempo: 00:45:08

3º - DENIZE MOREIRA ROCHA - Tempo: 00:47:22

7K MASCULINO - GERAL

1º JONATHAN REIS DOS SANTOS – 00:32:04

2º DAYLLON CAMPOS – 00:35:18

3º HEITOR SILVA HIRATA – 00:38:13

12K FEMININO - GERAL

1º GABRIELA LETICIA ROCHA – 01:09:01

2º CRISTINE CARRETONI FIGLIOLINO MARQUES – 01:21:19

3º ANGELICA TRELHA – 01:27:08

12K MASCULINO - GERAL

1º JOELSON LUCAS OLIVEIRA 00:58:21

2º ANDRE VINICIUS MENDES DELA BANDERA 01:03:19

3º EDINALDO.BARBOSA DE LIMA 01:04:57

21K FEMININO - GERAL

1º ROSIMEIRE DANIEL DA SILVA 02:58:58

2º VANESSA FIM 03:00:09

3º CLAUDIA MOREIRA BORGES 03:02:39

21K MASCULINO - GERAL

1º IVONALDO ARSENIO DA SILVA GOMES 02:02:29

2º RAMAO FLORES GONCALVES 02:12:45

3º MAURO AUGUSTO DE ALMEIDA DUTRA 02:13:24

30 KM MASCULINO

1º JOÃO LUIZ DA SILVA 03:15:46

2º GIOVANI CAMPONOGARA 03:55:21

3º SAMUEL DE SOUZA PAIS 03:56:54

30 KM FEMININO

1º ANDREIA ROCHA 04:53:50

2º ROSILENE PEREIRA BIZERRA 05:11: 44

3º MAIRA BENITES BRUM 05:23:36

42 KM FEMININO

1º ROSANGELA CRISTINA GODOI VIEIRA 10:28:40

42 KM MASCULINO

1º FABIANO SELAU 06:02:12

2º ANDRÉ LUIS AMPESSAN MOSSINI 07:16:02

3º PAULO RICARDO QUEIROZ DA ROCHA 07:31:13