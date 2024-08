Treinão em Dourados: Inscrições abertas para corrida e caminhada

No próximo dia 1º de setembro, o Parque dos Ipês, localizado na Avenida Presidente Vargas em Dourados, será o palco do Treinão Dourados/MS. O evento, marcado para as 7 horas, oferece a oportunidade de participação em uma caminhada de 3 km e em uma corrida de 5 km.

Com inscrições gratuitas, o Treinão destina-se especialmente aos servidores públicos estaduais, mas também está aberto ao público em geral. Os interessados podem se inscrever por meio do link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdGlYms-ekHnfmo6WWmdNQEqy1Ke2CClLMDEFEHz__J69gb0Q/viewform.

Este evento é uma preparação para a Corrida dos Poderes, que acontecerá no dia 26 de outubro, em Campo Grande, em celebração ao Dia do Servidor Público, comemorado em 28 de outubro. A ação visa promover a saúde e o bem-estar entre os servidores, incentivando a prática de atividades físicas.

Na edição anterior, em 2023, a corrida reuniu cerca de 2.000 participantes e arrecadou 2.500 brinquedos para crianças carentes, uma ação que será mantida em 2024. Essa campanha reafirma o compromisso da administração do TJMS, sob a presidência do desembargador Sérgio Fernandes Martins, com a responsabilidade social.

Participe e venha fazer parte dessa celebração de saúde e solidariedade!

*As informações são do site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul