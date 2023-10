Treino para Corrida do Poderes reúne participantes no próximo sábado em Campo Grande

O treinão para a Corrida dos Poderes vai acontecer neste sábado (21), a partir das 7h. O ponto de encontro dos participantes é no Centro de Múltiplo Uso Arquiteta Zuleide Sumabuco Higa, na Avenida do Poeta, na entrada do Parque dos Poderes.

O treino é aberto ao público em geral e vai disponibilizar professores para acompanhar as turmas de participantes nos três circuitos, todos no Parque dos Poderes, que serão realizados no dia da prova – caminhada (3km) e corrida (5km e 10km).

A previsão é de que a Corrida dos Poderes, que será no dia 28 de outubro, reúna 2,5 mil atletas entre servidores estaduais e o público em geral. O evento é promovido pelo Governo do Estado, com a parceria da Assembleia Legislativa, Tribunal de Justiça, Ministério Público e Tribunal de Contas.

O servidor do TJMS (Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul), Paulo César de Freitas é um dos que se prepara para a corrida e aponta o calor intenso, como um dos principais desafios para todos os participantes. “Eu já praticava esportes, e fui árbitro de futebol por mais de 20 anos. O calor é um grande desafio, é importante se hidratar bastante”.

A primeira-dama Mônica Riedel, madrinha da corrida, destaca que o objetivo é incentivar a atividade física entre os servidores, proporcionando saúde e melhor qualidade de vida. “A minha expectativa é de que, além de uma corrida, seja um estímulo aos servidores para iniciarem uma atividade física”.

O Parque dos Poderes Governador Pedro Pedrossian é um complexo que abriga as sedes dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário de Mato Grosso do Sul, além de diversos setores da administração estadual em meio à natureza, cercado por área verde preservada que é moradia de diversos animais como quatis, mutuns, tucanos, tatus e araras.

A retirada dos kits será no dia 27 de outubro, véspera da corrida, das 9h às 19h, no estacionamento da Assembleia Legislativa. No momento da retirada, todos os corredores deverão entregar um brinquedo novo ou em bom estado que será doado – para crianças do Estado – no Natal. Para informações sobre a corrida, clique aqui. (corridadospoderes.ms.gov.br)

No dia 28, a abertura da arena será às 16h, no estacionamento da ALEMS (Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul), com shows, atrações para as crianças e sorteios de brindes. No mesmo local, será dada largada para a corrida e caminhada, às 17h30. Haverá caminhada de 3 km e corridas, de 5 km ou 10 km, no percurso que será percorrido no Parque dos Poderes.