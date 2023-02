Três jogos marcam domingo de primeira rodada do retorno do Estadual

Três duelos agitam o futebol sul-mato-grossense neste domingo (26), todos eles válidos pela 6ª rodada do Campeonato Estadual 2023, a primeira do returno da fase de grupos da competição. Ontem (25), Aquidauanense e Dourados abriram a rodada em partida disputada no estádio Noroeste, em Aquidauana. O jogo terminou empatado em 2 a 2.

Já hoje, os duelos acontecem em Coxim, Caarapó e Campo Grande, sempre às 15h. Em Coxim, o Coxim Atlético Clube pega o campo-grandense Comercial, que ainda não venceu nenhuma partida na competição, no estádio André Borges.

Na região sul do Estado, o Operário Atlético recebe no estádio Carecão o Novo, em jogo válido pelo Grupo B. A curiosidade é que os dois clubes mudaram de sede recentemente. Antes de Dourados, o Operário foi para Caarapó ao firmar parceria com a prefeitura local. O Novo, que era da Capital, fez o mesmo e rumou para Sidrolândia.

Enquanto isso, a Serc enfrenta o Costa Rica no Estádio das Moreninhas, localizado no interior do Parque Jacques da Luz, em Campo Grande. Sem seu estádio liberado, em Chapadão do Sul, a Serc está mandando seus jogos em Costa Rica. Porém, isso causaria inversão de mando nesse confronto, que então foi agendado para a Capital.

Ivinhema e o tradicional Operário Futebol Clube, de Campo Grande, folgam nesta rodada, já cada grupo conta com cinco times e em todas as rodadas uma equipe não joga. O Galo aproveita a folga para seguir se preparando para a Copa do Brasil - o alvinegro enfrenta na quarta-feira o xará Operário Ferroviário (PR), nas Moreninhas.

O Governo de Mato Grosso do Sul, via Setescc (Secretaria de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania) e Fundesporte (Fundação do Desporte e Lazer de Mato Grosso do Sul), apoia o Estadual investindo R$ 1 milhão na competição. O convênio garante o custeio de viagens, pagamento da arbitragem e aquisição de material esportivo dos 10 clubes participantes do torneio. O repasse é feito à Federação de Futebol.