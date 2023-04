TVE e Rádio Educativa transmitem ao vivo jogo da final do Estadual

Os amantes do futebol terão a oportunidade de acompanhar ao vivo pela TV, no próximo domingo (23), o primeiro jogo da final do Campeonato Sul-mato-grossense de Futebol entre Operário e Costa Rica. A partida acontece no Estádio das Moreninhas, no Parque Jacques da Luz, em Campo Grande.

A transmissão será aberta às 15h, com transmissão pela TV Educativa, canal 4.1 da TV Aberta, 515 da Claro TV e 304 da Sky, ou mesmo pelo Portal da Educativa. No interior, é necessário conferir o canal da TVE de cada cidade.

Para o diretor-presidente da Fundação Estadual Jornalista Luiz Chagas de Rádio e Televisão (Fertel), Elias Mendes, poder acompanhar as atividades esportivas locais com transmissão ao vivo pela TV Educativa é algo que representa muito para a história da emissora.

"Temos vários assuntos importantes acontecendo aqui em Mato Grosso do Sul e o futebol é uma paixão nacional, não tem como fugir. Sabemos que normalmente as emissoras transmitem os jogos dos grandes times e os regionais acabam ficando de lado. Mas nosso intuito é fazer com que todos tenham acesso também ao que está acontecendo em nível regional", explicou o presidente.

A narração pela TV Educativa fica por conta do jornalista Elson Pinheiro, comentários de Herculano Borges e reportagem de Eva Regina e Antônio Bispo. Pela Rádio Educativa, a narração fica por conta do jornalista Gildo Pereira e reportagem de Ricardo Paredes.

Campeonato Estadual

As equipes fazem um duelo especial: são os detentores dos últimos títulos estaduais – CREC em 2021 e Galo em 2022 – e vem protagonizando a competição desde então.

Disputando tanto a ponta da tabela do campeonato, que dessa vez ficou com o Costa Rica, até o protagonismo nas competições nacionais, como o Brasileiro da Série D e a Copa do Brasil, os times criaram uma rivalidade recente no futebol de Mato Grosso do Sul, mobilizando jogadores em campo e, principalmente, as torcidas na arquibancada.

A campanha do Galo no hexagonal final teve doses extras de emoção. Após derrota por 2 a 0 para o Novo no primeiro jogo das quartas de final, o time desencantou e aplicou uma goleada de 4 a 1 na partida de volta. Na semifinal encarou o Dourados, vencendo em casa a primeira partida por 2 a 1 e segurando o empate sem gols na casa do adversário.

Já o Costa Rica, que faz melhor campanha, perdeu o primeiro duelo das quartas para o Aquidauanense fora de casa, por 1 a 0, mas se superou na volta e aplicou 2 a 0 no time pantaneiro. Nas semifinais, jogos de muita emoção e luta. Na ida, no estádio adversário, venceu por 1 a 0, mas na volta, em casa, vacilou e perdeu para o Ivinhema por 1 a 0.

Como tinha a vantagem do empate garantida pelo regulamento na somatório dos dois duelos, o Costa Rica garantiu sua vaga na final e também o direito de decidir em casa. O Operário busca seu 13º título e o Costa Rica o bicampeonato. Ambos já estão classificados à Copa do Brasil 2024, e o campeão ainda disputará a Copa Verde e a Série D do Campeonato Brasileiro do mesmo ano.

Ao todo participaram 10 equipes do Campeonato Sul-mato-grossense de Futebol 2023, divididas em dois grupos na primeira fase. O Grupo A contou com Costa Rica, Operário, Comercial, Serc (Sociedade Esportiva Recreativa Chapadão) e Coxim. Já a chave B foi formada por Dourados, Aquidauanense, Operário Atlético, Novo e Ivinhema.

Os quatro melhores disputaram o hexagonal final, com jogos de ida e volta classificatórios, até chegar nesta final.