UFMS segue com inscrições para Volta, Caminhada e Corridinha 

Divulgação/UFMS

As inscrições serão abertas em 4 de agosto, por meio da página oficial do evento, e ocorrerão por lotes, com diferentes datas conforme o público-alvo. Ao todo, são disponibilizadas 1.700 vagas, distribuídas entre membros da comunidade universitária, comunidade externa e pessoas com deficiência participantes de projetos como Pernas Solidárias e Incluir pelo Esporte.

Entre as inovações estão a ampliação no número de vagas para a tradicional corrida de sete quilômetros e a criação de um novo percurso de quatro quilômetros. A prova infantil, batizada de Corridinha UFMS, será realizada no dia 30 de agosto, enquanto a Volta UFMS e a Caminhada UFMS acontecem no domingo, 31 de agosto, com largada às 7h e concentração a partir das 6h.

Outra novidade é a premiação com troféus para os três primeiros colocados, nas provas de quatro e sete quilômetros, divididos por categorias: servidor ou colaborador UFMS, estudante UFMS e público externo, além das faixas etárias correspondentes.

“A adoção de uma taxa simbólica busca garantir uma estrutura de qualidade, com kits personalizados, hidratação, segurança, apoio médico e organização eficiente. Essa contribuição permite oferecer uma experiência mais completa, segura e profissional, mantendo o padrão de excelência que o público já espera da Volta UFMS”, afirma a pró-reitora de Extensão, Cultura e Esporte, Lia Brambilla.

Inscrições

As inscrições ocorrem por etapas:

4 de agosto: Primeiro lote: exclusivo para a comunidade universitária (servidores ativos e aposentados, estudantes de graduação e pós, Unapi e colaboradores terceirizados);

5 de agosto: Segundo lote: aberto à comunidade externa;

8 de agosto: Terceiro lote: caso restem vagas, será aberto a todos os públicos.

Estudantes e servidores da UFMS deverão acessar o site. Participantes da Unapi e terceirizados farão a inscrição presencialmente, no dia 4, das 7h30 às 11h, na Secretaria de Projetos e Eventos Esportivos e de Lazer da Proece, no Corredor Central da Cidade Universitária.

Taxas e isenções

As inscrições para a Volta UFMS (corridas de 4 km e 7 km) variam entre R$ 80 e R$ 120, dependendo do lote e categoria. Estudantes e idosos em situação de vulnerabilidade social poderão solicitar isenção mediante apresentação do Cadastro Único do Governo Federal, limitado a 20% das vagas disponíveis.

A Caminhada UFMS exige apenas a doação de alimentos não perecíveis, e a inscrição para a Corridinha UFMS será feita mediante a doação de brinquedos.

Corrida (4 km e 7 km): idade mínima de 16 anos completos até 31/12/2025;

Caminhada: participantes a partir de 7 anos, com termo de responsabilidade assinado por um responsável legal no ato da inscrição;

Corridinha: voltada ao público infantil e juvenil, com faixa etária a ser especificada no site do evento.

Os participantes das corridas receberão kits com sacola mochila, camiseta, número de peito, chip de cronometragem, enquanto os caminhantes receberão camiseta e os pequenos da Corridinha receberão brindes personalizados. Todos os que concluírem as provas, conforme regulamento, receberão medalha de participação.

