08 de Setembro de 2025 • 16:28

Esporte

Uirapuru é campeão do Campeonato de Veteranos em Nioaque

Paraguaio ficou com o vice-campeonato

Redação

Publicado em 08/09/2025 às 15:58

Vencedores da competição / Divulgação

O domingo foi de decisão em Nioaque, com a final do Campeonato de Veteranos realizada no Estádio Mauro Resstel. A competição, marcada pela garra e espírito esportivo, teve como grande vencedor o time Uirapuru, que conquistou o título após uma partida disputada.

A equipe Amigos do Paraguaio ficou com o vice no campeonato, encerrando sua participação com destaque.

Pelas redes sociais, a Prefeitura de Nioaque parabenizou todas as equipes envolvidas pela dedicação e pelo bom desempenho durante o torneio.

543727659_18080057222310373_509917978295757463_n

