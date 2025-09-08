Uirapuru é campeão do Campeonato de Veteranos em Nioaque

Vencedores da competição / Divulgação

A equipe Amigos do Paraguaio ficou com o vice no campeonato, encerrando sua participação com destaque.

O domingo foi de decisão em Nioaque, com a final do Campeonato de Veteranos realizada no Estádio Mauro Resstel. A competição, marcada pela garra e espírito esportivo, teve como grande vencedor o time Uirapuru, que conquistou o título após uma partida disputada.

Pelas redes sociais, a Prefeitura de Nioaque parabenizou todas as equipes envolvidas pela dedicação e pelo bom desempenho durante o torneio.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!