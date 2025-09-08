Uirapuru é campeão do Campeonato de Veteranos em Nioaque

Paraguaio ficou com o vice-campeonato
Vencedores da competição / Divulgação
O domingo foi de decisão em Nioaque, com a final do Campeonato de Veteranos realizada no Estádio Mauro Resstel. A competição, marcada pela garra e espírito esportivo, teve como grande vencedor o time Uirapuru, que conquistou o título após uma partida disputada.
A equipe Amigos do Paraguaio ficou com o vice no campeonato, encerrando sua participação com destaque.
Pelas redes sociais, a Prefeitura de Nioaque parabenizou todas as equipes envolvidas pela dedicação e pelo bom desempenho durante o torneio.
