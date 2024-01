'Uma referência': Governo divulga nota de pesar por morte de Zagallo

O Governo Federal divulgou neste sábado, 6, uma nota de pesar pela morte do ex-atleta e ex-técnico da Seleção Brasileira Mário Jorge Lobo Zagallo, que faleceu na sexta-feira, 5, aos 92 anos.

Zagallo ficou eternizado no futebol com a conquista de quatro títulos mundiais pela Seleção Brasileira: em 1958 e 1962 como jogador, em 1970 como técnico e em 1994 como coordenador técnico.

"O Velho Lobo é uma das maiores referências do futebol e merece todo o reconhecimento por ter sido um patrimônio da seleção brasileira e do Brasil. Diante desse momento de tristeza e ao mesmo tempo de reverência, o Ministério do Esporte manifesta pesar e deseja conforto aos amigos, familiares, torcedores e amantes do esporte", diz a nota.