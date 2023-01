UNEC vence Amistoso do Campeonato Indígena na Aldeia Água Branca

Time UNEC / (Foto: Divulgação)

O UNEC (União Esporte Clube) venceu por 2 a 1 o CEAB (Clube Esportivo da Aldeia Brejão) no jogo amistoso do Campeonato de Futebol Indígena 2023, tradicional na cidade em comemoração ao Dia do Índio, em abril. Na última semana, o jogo foi um ‘esquenta’ para os jogos, na Aldeia Água Branca.

O jogo foi realizado no Estádio Pedro Vitorino, entre as equipes UNEC, com o técnico Vergílio Filho e a CEAB (Clube Esportivo da Aldeia Brejão), Base, como comando do técnico o Professor Ronailson.

A equipe da CEAB foi vice-campeão do Campeonato Municipal de Futebol 2023, que teve sua final em dezembro do ano passado.

O Campeonato Indígena 2023 tem o apoio da Prefeitura de Nioaque, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer.