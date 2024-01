União Bela Vista avança para as semifinais do Campeonato Amador de Aquidauana

União Bela Vista e Racing Pantaneiro / Divulgação

Na tarde de ontem, 14, o campo do Braquearão em Aquidauana foi palco da disputa entre União Bela Vista e Racing Pantaneiro, nas quartas de final do 74º Campeonato Amador. Com um placar de 1 a 0, o União Bela Vista garantiu sua vitória e avançou para as semifinais.



As semifinais, estão marcadas para o dia 21/01/2024. Às 8h, o Juventus enfrentará o União Bela Vista, logo em seguida, às 10h, The Blues e JBS entrarão em campo em busca da vitória que os levará à grande final do campeonato.



Premiação



O campeão receberá troféus e um prêmio em dinheiro de 5 mil reais, enquanto o vice-campeão levará para casa 1 mil reais. Além disso, serão reconhecidos o melhor goleiro e o artilheiro da competição, cada um recebendo a quantia de R$ 250,00.