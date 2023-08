União/ABC conquista o título Sul-Mato-Grossense Sub-20 em partida decisiva

Meninos do União ABC comemorando / @eduardofotoms

O União ABC foi campeão do Campeonato Sul-matogrossense Sub-20, edição 2023. No Estádio Olho do Furacão, em Campo Grande, o time da capital venceu por 2 a 0 o Ivinhema e levou o caneco. A partida final foi realizada neste domingo, dia 27.

O camisa 3, Léo, do União ABC, protagonizou o momento que agitou a etapa inicial do jogo. Aos 30 min, cobrou a falta, resultou em um gol que abriu o placar e trouxe alegria à sua torcida.

Aos 24 minutos da segunda etapa, foi a vez do camisa 11, Vitor, do União/ABC, marcar um gol que selou o título do time da casa Com o placar final de 2 a 0, o União/ABC sagrou-se campeão do Campeonato Sul-Mato-Grossense Sub-20 de 2023, conquistando o seu penta campeonato.



Por chegarem a final, as duas equipes garantiram ainda a classificação para a Copa São Paulo de Futebol Júnior (Copinha), em 2024. O União/ABC, por conquistar o título de campeão também garantiu vaga no Campeonato Brasileiro Sub-20 em 2024.