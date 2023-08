União/ABC fatura Estadual Sub-20 e representará MS em competições nacionais

União/ABC comemora título / Foto: Lucas Castro/Fundesporte

O Clubes de Esportes União/ABC faturou o Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futebol Sub-20 masculino 2023. A equipe campo-grandense bateu, no domingo (27), o Ivinhema por 2 a 0 para ficar com o título, no Estádio Olho do Furacão, em Campo Grande. A competição teve apoio do Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer) e Setescc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania).

O Tricolor da Capital conseguiu reverter o placar do jogo de ida. Após perder por 1 a 0 no Estádio Municipal Luiz Saraiva Vieira (Saraivão), em Ivinhema, o União/ABC precisava vencer por dois gols de diferença para não levar a decisão para as penalidades. O time da casa, então, aproveitou o embalo da torcida, que compareceu em bom número, para chegar à reviravolta.

Aos 30 minutos do primeiro tempo, Leo abriu o marcador em cobrança de falta de longa distância. A bola ainda desviou no caminho, enganando o goleiro adversário. Já na etapa complementar, aos 24 minutos, a equipe de Campo Grande balançou a rede com Vitor, que apareceu na pequena área após jogada individual.

Este é o sexto troféu estadual conquistado pelo União/ABC. Agora, o Tricolor representará Mato Grosso do Sul na Copa do Brasil Sub-20 em 2024. Além disso, o campeão e o Ivinhema serão os responsáveis por levar o nome do estado à Copa São Paulo de Juniores, a tradicional Copinha, em janeiro do ano que vem.