Valencia é multado em R$ 240 mil após ataques racistas a jogador brasileiro

Polícia prendeu suspeito pelo crime / TV Globo/ G1

A Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) multou o clube Valencia em 45 mil euros (aproximadamente R$ 240 mil) após torcedores do time realizarem ataques racistas contra o jogador Vinícius Jr, que atua pelo Real Madrid, em uma partida no último domingo, dia 21.

Conforme o g1, em comunicado divulgado nesta terça-feira, dia 23, o Comitê da Competição também declarou o fechamento de parte dos assentos do estádio do Valencia por cinco partidas.

"Considera-se comprovado que, conforme refletido pelo árbitro em sua súmula, houve gritos racistas dirigidos a Vinícius, jogador do Real Madrid, durante a referida partida, alterando o andamento normal do jogo e considerando as infrações gravíssimas", afirma a declaração.

Além disso, o atacante do Real Madrid, que recebeu cartão vermelho no final da partida contra o Valencia, não será suspenso, como antes havia sido previsto.

"Diante das denúncias e das provas em vídeo fornecidas pelo Real Madrid sobre a expulsão de Vinícius", o comitê disciplinar decidiu anular as "consequências disciplinares" e autorizar o brasileiro a jogar novamente na quarta-feira (24) contra o Rayo Vallecano.

Conforme a RFEF, o Valencia tem o prazo de dez dias para entrar com recurso contra as sanções.Prisões

Três homens entre 18 e 21 anos que foram presos nesta manhã pela polícia espanhola por atitudes racistas contra o brasileiro Vini Jr. durante a partida de futebol entre o Valencia e o Real Madrid neste domingo (21) foram liberados pela polícia após prestar depoimento.

O g1 disse que os jornais "EFE" e "ABC" disseram ter ouvido fontes internas que garantem a liberdade dos rapazes. Eles estariam cientes de que podem ser chamados pela Justiça a qualquer momento para desdobramentos do caso.

Os três ficaram cerca de três horas na delegacia, de acordo com o "El País".