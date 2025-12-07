Acessibilidade

07 de Dezembro de 2025 • 17:39

Buscar

Últimas notícias
X
Esporte

Veja locais e horários dos jogos do Brasil na Copa do Mundo 2026

Seleção busca o hexacampeonato

Agência Brasil

Publicado em 07/12/2025 às 08:01

Atualizado em 07/12/2025 às 09:09

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Rafael Ribeiro/ CBF

A Seleção Brasileira já conhece o caminho que percorrerá na fase de grupos da Copa do Mundo de 2026. A estreia será no dia 13 de junho, contra Marrocos, no MetLife Stadium, em Nova Jersey, às 19h (horário de Brasília). Será o primeiro passo do time comandado por Carlo Ancelotti na busca pelo hexacampeonato.

Na segunda rodada, o Brasil volta a campo no dia 19 de junho, quando encara o Haiti no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, às 22h (horário de Brasília). Já o encerramento da primeira fase está marcado para o dia 24 de junho, contra a Escócia, no Hard Rock Stadium, em Miami, também às 19h (horário de Brasília).

Confira os jogos do Brasil na fase de grupos:

Data Horário Local Adversário
13/06/26 19h Nova Jersey Marrocos
19/06/26 22h Filadélfia Haiti
24/06/26 19h Miami Escócia

Caso avance aos 16 avos de final, a seleção enfrentará um adversário vindo do Grupo F, composto por Holanda, Japão, Tunísia e o representante da Europa B — que sairá de Ucrânia, Suécia, Albânia ou Polônia. A partida decisiva será disputada no dia 29 de junho. Se terminar a fase de grupos na liderança, o Brasil jogará em Houston; se avançar em segundo lugar, atuará em Monterrey.

A tabela completa da competição foi anunciada na tarde deste sábado (6), em evento comandado pelo presidente da Fifa, Gianni Infantino, com a presença dos ex-jogadores Ronaldo, Totti, Stoichkov e Lalas. A cerimônia ocorreu no Hilton Capital Hotel, em Washington, nos Estados Unidos.

A Copa do Mundo de 2026 será disputada entre 11 de junho e 19 de julho, em 16 cidades-sede distribuídas entre México, Estados Unidos e Canadá. Os grupos foram definidos na sexta-feira (5), em sorteio realizado no Kennedy Center, também em Washington.

Com 48 seleções e 104 partidas, esta será a maior Copa já realizada. O jogo de abertura, entre México e África do Sul, acontecerá no dia 11 de junho, no tradicional Estádio Azteca, na Cidade do México. A grande final está marcada para 19 de julho de 2026, novamente no MetLife Stadium, em Nova Jersey, palco que também recebe a estreia do Brasil.

💬 Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Leia Também

• Veja locais e horários dos jogos do Brasil na Copa do Mundo 2026

• Brasil sobe para 5º no ranking da Fifa e será cabeça de chave na Copa

• Nioaque sedia a grande final da Copa Sul-Mato-Grossense de Velocross

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:


🔗 Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:


O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Esporte

Corumbá realiza corrida para reforçar prevenção ao HIV no dia 21

Esporte

Brasil marca no último minuto e garante vaga na semi do Mundial Sub-17

Esporte

Aquidauanense Paulo Zanin vence e é campeão estadual de Velocross

Paulo Zanin vence prova de motocross e representa Aquidauana no Estadual

Paulo Zanin vence etapa de abertura do Estadual de Velocross e agradece apoio

Aquidauanense Paulo Zanin conquista pódio em campeonato de motocross

Esporte

Corumbá realiza Treinão dos 21 Dias de Ativismo no dia 19

Publicidade

Esporte

Anastácio realiza abertura do 31º Campeonato Estudantil na próxima terça-feira

ÚLTIMAS

Aquidauana

IFMS Aquidauana realiza visita técnica em Foz do Iguaçu

Os participantes visitam dois dos mais importantes atrativos naturais do país: as Cataratas do Iguaçu, consideradas uma das sete maravilhas naturais do mundo, e o Parque das Aves, instituição reconhecida internacionalmente pelo trabalho de conservação

Sistema penitenciário

MS registra mais de 73% da população prisional em atividades educacionais

O governador Eduardo Riedel, que participou do evento, reforçou o compromisso com o fortalecimento da Polícia Penal

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo