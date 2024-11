Veja os indicados ao prêmio de melhores do esporte de MS

Arquivo/ Fundesporte

Nesta quinta-feira (21), a Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul) divulgou a relação definitiva dos indicados ao prêmio "Melhores no Esporte do Ano 2024" (clique aqui para acessar). A lista foi finalizada após a análise do período recursal, que permitiu às federações e associações esportivas revisarem as indicações realizadas anteriormente.



O prêmio é dividido em 15 categorias, abrangendo modalidades individuais, coletivas e profissionais do esporte, como treinadores e árbitros. Entre os destaques estão representantes de modalidades como atletismo, judô, taekwondo, paracanoagem e muitas outras.



Com a divulgação da lista definitiva, os cinco finalistas de cada categoria serão anunciados no dia 4 de dezembro, e os vencedores serão premiados em cerimônia marcada para o dia 11 de dezembro, às 19 horas, no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo, no Parque dos Poderes, em Campo Grande. Durante o evento, cada ganhador receberá medalhas de reconhecimento e certificados de mérito esportivo.



A comissão julgadora, composta por membros da Fundesporte e de entidades esportivas, utilizará critérios como desempenho em competições, títulos conquistados e contribuições para o esporte no estado para escolher os vencedores.