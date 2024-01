Veja os resultados da primeira rodada do Campeonato Sul-Mato-Grossense

Marcelo Berton

Neste domingo (21), quatro emocionantes confrontos marcaram o pontapé inicial do Campeonato Sul-Mato-Grossense.

A competição, que começou com o desafio de estádios interditados, permitindo a presença de torcedores em todas as partidas e proporcionando uma média de três gols por jogo.

De acordo com o regulamento, os dez clubes participantes foram divididos em dois grupos. Na primeira fase, as equipes se enfrentam em turno e returno dentro de suas respectivas chaves. Os quatro melhores de cada lado avançarão para as quartas de final, enquanto os dois lanternas enfrentarão o rebaixamento para a Série B. Nas fases subsequentes, quartas, semifinais e final, os clubes se enfrentarão em confrontos eliminatórios de ida e volta até a coroação do campeão.

Os finalistas não apenas conquistarão o título estadual, mas também assegurarão vaga na Copa do Brasil de 2025, com uma cota de participação estimada em R$ 750 mil. Além disso, o campeão terá o privilégio de disputar a Copa Verde e a Série D do Campeonato Brasileiro.

Resultados da Primeira Rodada: