Vereador Humberto já perdeu 28 kg e supera desafios com esporte

Olhar fotos de antes e depois é sinal de fortalecimento, segundo o vereador de Aquidauana Humberto Torres. O parlamentou perdeu 28 kg após uma cirurgia bariátrica e se dedica em desafios do esporte radical.

A cirurgia aconteceu há seis meses, em 13 de julho. Torres diz que decidiu mudar de vida após adquirir uma hérnia incisional decorrente de uma cirurgia na vesícula. Ele relembra que a hérnia tinha mais de 25 centímetros.

Torres saiu de 128 kg para 100 kg em pontos meses. A meta é a busca pela vida saudável.

“Hoje faço trilhas, caminhadas, corridas e agora um mega desafio participei: Eita Pega! Corrida de obstáculos. Há um ano, a obesidade jamais me deixaria participar do desafio Eita Pega, seria um sacrifício e um perigo para a minha saúde. Hoje, após concluir a prova, vejo que 2023 foi o meu ano de superação”, disse.

Para ele, os quilos que deixou no passado despertar mais garra de viver ao lado da família, de participar ativamente de projetos na cidade e avançar para o futuro.

"Às vezes, é preciso dar choque de realidade para cuidar da saúde e com isso procurar superar e manter. Com isso digo a todos que é possível sim sair da obesidade para uma vida saudável. Sofria muito com obesidade, com muita dor na coluna, refluxo, insônia, ansiedade e, inclusive, durante uma viagem em família para Porto Seguro, eu tive uma crise grave de coluna, travei e e fiquei acamado por mais de quatro dias. Foi uma frustração".