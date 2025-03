Veteranos do basquete relembram os anos de ouro de 1993 em Aquidauana

Atletas veteranos de Aquidauana / Divulgação

O reencontro de craques do basquete de Aquidauana tem sido marcado por momentos de muita emoção e nostalgia. Veteranos do esporte, que não se reuniam desde 1993, se encontraram para reviver os tempos de glória e amizade, durante a Copa Aquidauana de Esportes de Quadra, evento que segue até o início de abril.

O primeiro jogo, realizado no último sábado, foi apenas o começo de uma série de partidas que reúnem ícones das quadras escolares da cidade. Atletas como Alfredinho, Samy, Saballa, Professor Ronaldo, Bugalu, Vander, Marcelo Sampaio, Cristian, Cláudio Alviço, Tom, Ney e Mateus Mangeló, que fizeram história nas escolas Dóris Mendes Trindade, Cejar e Cândido Mariano, se reencontraram para formar o time Aquidauana Master 50 anos e celebrar as conquistas que marcaram uma era do basquete local.

“Apesar do placar eletrônico, do piso moderno da quadra e das tabelas de acrílico, tudo bem diferente de 1993, vivemos uma experiência incrível. Hoje, com cabelos brancos, ou sem cabelo algum, dividimos a quadra não apenas para vencer o adversário, mas para superar nossas próprias limitações e mostrar que a amizade transcende décadas”, afirmou Cláudio dos Reis Alviço, um dos atletas presentes.

Os veteranos, que competiam nas quadras em torneios escolares, regionais e estaduais, agora compartilham o espaço com um novo objetivo: continuar unidos pelo basquete. “O esporte, que antes nos colocava em lados opostos, agora nos une. O basquete nos conecta, e continuaremos jogando, sorrindo e emocionando ao ver nossos filhos e netos aplaudindo”, disse Alviço, refletindo sobre o significado do reencontro.

Para além das vitórias, o time Aquidauana Master 50 anos se tornou um símbolo da continuidade da paixão pelo esporte. Os jogadores não apenas celebram as conquistas do passado, mas também aproveitam cada momento em quadra como uma forma de manter viva a chama do basquete em seus corações. Com novos desafios pela frente, como a inscrição na Copa União de Basquete Master, na Capital.

“Esperamos motivar mais atletas master e seguir jogando, sorrindo e nos emocionando ao ver nossos filhos e netos na plateia — rindo, incentivando e aplaudindo. Que possamos seguir juntos, com muita motivação… e Dorflex”, finaliza Alviço.