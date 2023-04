Vitor Pereira é demitido do Flamengo

O técnico português Vitor Pereira não será mais técnico do Flamengo. Após uma sequência de perdas de títulos recentes e a derrota para o Fluminense no Campeonato Carioca, a diretoria decidiu por rescindir o contrato com o treinador. A informação da demissão foi confirmada pelas redes sociais do clube na manhã desta terça-feira, 11.

Com pouco mais de três meses de trabalho à frente do clube, a situação de Vítor Pereira foi piorando com a sequência de resultados ruins. Em 2023, o Flamengo perdeu a Supercopa do Brasil, o Mundial de Clubes, a Recopa Sul-Americana, a Taça Guanabara e o Campeonato Carioca.

Quanto de multa o Flamengo irá pagar a Vitor Pereira?

O Flamengo fez um contrato com multa de R$ 15 milhões a Vitor Pereira. Com a rescisão, o clube terá que pagar esse valor ao treinador.

Quem será o novo treinador do Flamengo?

Com a demissão do português, a maior parte da torcida rubro-negra sonha com o retorno de Jorge Jesus, campeão da Libertadores e Campeonato Brasileiro no ano de 2019. O treinador estava no Fenerbahce (TUR) e tem contrato até junho.

Atualmente no Fenerbahce, da Turquia, Jesus pode ficar livre no mercado a partir de junho. Além dos rumores de um possível retorno ao Flamengo, o treinador também é um dos nomes especulados para assumir a seleção brasileira, que ainda está sob o comando do interino Ramon Menezes.

Fonte: Site Exame