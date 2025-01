Vôlei adaptado de MS participará de campeonato Nacional

Três equipes irão representar Mato Grosso do Sul na etapa nacional da Superliga Melhor Idade das Américas, uma competição de voleibol adaptado voltada para pessoas idosas, que será realizada entre os dias 22 e 26 de janeiro, em Palmas (TO).

Os times participantes são o Conssol de Ponta Porã e o CCI (Centro de Convivência do Idoso) Vovó Ziza, de Campo Grande, além da seleção de Rochedo. As equipes contam com o apoio do Governo do Estado, por meio da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer) e da Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura).

Composta por 56 atletas com idade acima de 40 anos, a delegação embarcou na noite de segunda-feira (20) rumo à capital tocantinense. Técnico do CCI Vovó Ziza, Edivaldo Barbosa Lacerda, de 55 anos, destaca o impacto positivo do esporte.

"Trabalhar com esses atletas é incrível. No Vovó Ziza, temos quatro times: dois masculinos e dois femininos, nas categorias 60+ e 70+. O vôlei adaptado proporciona uma qualidade de vida extraordinária. Eles estão sempre animados e felizes, e é gratificante ver a alegria deles em competir".

Já Márcia Teodora de Oliveira, de 58 anos, atleta e coordenadora da equipe do Conssol, revelou suas expectativas para a disputa.

"Estou indo com o Conssol, que levará sete categorias, com atletas de 45 a 75 anos. Nosso foco é trazer o troféu para Mato Grosso do Sul", declara. Ela enfatiza também o impacto do vôlei adaptado na vida dos atletas mais velhos, muitos dos quais superaram desafios pessoais. "Essa modalidade transforma vidas, melhorando a saúde e renovando as energias e a motivação de todos".

O secretário de Estado de Turismo, Esporte e Cultura, Marcelo Ferreira Miranda, salienta o compromisso do governo estadual em promover a qualidade de vida para os idosos por meio do incentivo ao esporte.

"O esporte para a pessoa idosa é muito mais do que atividade física, é um caminho para promover saúde, socialização e qualidade de vida. Nosso compromisso é apoiar e valorizar essa faixa etária, reconhecendo a importância do esporte como um meio de inclusão e bem-estar".

*As informações são do site do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul