Vôlei de areia terá treinos abertos na Prainha de Anastácio a partir de 22 de julho

A iniciativa busca estimular a ocupação qualificada de espaços públicos / Ilustrativa/ Fédération Internationale de Volleyball

A partir do dia 22 de julho, a quadra de areia da Prainha de Anastácio será palco de treinos abertos de vôlei de areia voltados à comunidade. A atividade será realizada sempre às terças e quintas-feiras, das 15h40 às 19h, na categoria livre, sem restrição de idade ou nível técnico.

O objetivo é oferecer à população mais uma opção de prática esportiva ao ar livre, com orientação técnica e acesso gratuito.

As aulas são voltadas tanto a quem já pratica o esporte quanto a iniciantes. As inscrições devem ser feitas presencialmente no Ginásio Poliesportivo de Anastácio.

A iniciativa busca estimular a ocupação qualificada de espaços públicos e o envolvimento da comunidade em atividades físicas regulares.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!