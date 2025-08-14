Acessibilidade

14 de Agosto de 2025 • 20:02

Esportes

Vôlei feminino do Instituto Falcão é campeão da 2ª divisão dos JEMS 2025

Time de Aquidauana volta à elite estadual após vitória em Campo Grande

Redação

Publicado em 14/08/2025 às 18:09

Divulgação

A equipe feminina de voleibol do Instituto Educacional Falcão, na categoria de 12 a 14 anos, conquistou o título da segunda divisão dos Jogos Escolares da Juventude de Mato Grosso do Sul (JEMS 2025), em Campo Grande.

Com a vitória, o time garantiu o retorno à primeira divisão da competição em 2026, reafirmando a tradição de Aquidauana no voleibol estudantil. O resultado é fruto da dedicação das atletas, do trabalho da comissão técnica e do incentivo das famílias, com apoio da Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.

O técnico da equipe, Guto Portocarrero, celebrou a conquista e destacou o esforço coletivo que levou ao título:

“Essa conquista me encheu muito de alegria, porque veio de um grupo que tinha disputado o ano passado e não tinha conquistado um resultado muito satisfatório. E por ser uma equipe de base, nós reformulamos todo o trabalho e, com muita dedicação das meninas, treinamos nas férias, treinamos além do horário, fizemos vários amistosos. Todo mundo se engajou em busca desse tão sonhado título. Então isso me faz muito feliz, mesmo após tantas conquistas que eu já tive.”

O Instituto Educacional Falcão tem como princípio educacional o incentivo ao esporte, reconhecendo seu papel fundamental na formação de crianças e jovens. Na modalidade de voleibol, os treinos começam já na 1ª série do Ensino Fundamental e seguem até o 3º ano do Ensino Médio, tornando a escola uma referência no voleibol municipal e estadual.

