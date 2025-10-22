Acessibilidade

22 de Outubro de 2025 • 16:36

Xadrez de Anastácio representa MS nos Jogos Escolares 2025

Éryco Pariz e o técnico Moacir Felipe integram a delegação sul-mato-grossense em Uberlândia

Redação

Publicado em 22/10/2025 às 14:21

Éryco integra a delegação sul-mato-grossense da modalidade / Divulgação

O talento de Anastácio no xadrez está em destaque nacional. O enxadrista Éryco Augusto Pariz da Silva, estudante do CEMAX (Centro de Ensino em Matemática e Xadrez) e da Escola Estadual CIM Maria Corrêa Dias, representa Mato Grosso do Sul nos Jogos Escolares Brasileiros (JEBs) 2025, realizados em Uberlândia, Minas Gerais.

Ao lado do professor técnico Moacir da Silva Felipe, da EE Carlos Drummond de Andrade, Éryco integra a delegação sul-mato-grossense da modalidade, que reúne os dois melhores atletas de cada estado em diversas categorias, tanto no masculino quanto no feminino.

A competição é considerada a principal porta de entrada para o cenário esportivo internacional escolar. Os vencedores de cada modalidade garantem vaga para representar o Brasil no Campeonato Sul-Americano Escolar.

No xadrez, os atletas competem inicialmente no ritmo clássico individual, seguido pela disputa por equipes no ritmo blitz, exigindo dos participantes não apenas habilidade estratégica, mas também rapidez nas decisões.

