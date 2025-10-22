Xadrez de Anastácio representa MS nos Jogos Escolares 2025

Éryco Pariz e o técnico Moacir Felipe integram a delegação sul-mato-grossense em Uberlândia
Éryco integra a delegação sul-mato-grossense da modalidade / Divulgação
O talento de Anastácio no xadrez está em destaque nacional. O enxadrista Éryco Augusto Pariz da Silva, estudante do CEMAX (Centro de Ensino em Matemática e Xadrez) e da Escola Estadual CIM Maria Corrêa Dias, representa Mato Grosso do Sul nos Jogos Escolares Brasileiros (JEBs) 2025, realizados em Uberlândia, Minas Gerais.
Ao lado do professor técnico Moacir da Silva Felipe, da EE Carlos Drummond de Andrade, Éryco integra a delegação sul-mato-grossense da modalidade, que reúne os dois melhores atletas de cada estado em diversas categorias, tanto no masculino quanto no feminino.
A competição é considerada a principal porta de entrada para o cenário esportivo internacional escolar. Os vencedores de cada modalidade garantem vaga para representar o Brasil no Campeonato Sul-Americano Escolar.
No xadrez, os atletas competem inicialmente no ritmo clássico individual, seguido pela disputa por equipes no ritmo blitz, exigindo dos participantes não apenas habilidade estratégica, mas também rapidez nas decisões.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Superação
Demonstrando que paixão pelo esporte não tem limites, ela e seu filho concluíram a prova de 3 km em Aquidauana
Polícia
Ação conjunta das polícias resulta na prisão de autor de estupro
Novidade
Cleiton participou do evento com uma equipe de aproximadamente 30 integrantes de Aquidauana e Anastácio
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS