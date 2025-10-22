Xadrez de Anastácio representa MS nos Jogos Escolares 2025

Éryco integra a delegação sul-mato-grossense da modalidade / Divulgação

Ao lado do professor técnico Moacir da Silva Felipe, da EE Carlos Drummond de Andrade, Éryco integra a delegação sul-mato-grossense da modalidade, que reúne os dois melhores atletas de cada estado em diversas categorias, tanto no masculino quanto no feminino.

O talento de Anastácio no xadrez está em destaque nacional. O enxadrista Éryco Augusto Pariz da Silva, estudante do CEMAX (Centro de Ensino em Matemática e Xadrez) e da Escola Estadual CIM Maria Corrêa Dias, representa Mato Grosso do Sul nos Jogos Escolares Brasileiros (JEBs) 2025, realizados em Uberlândia, Minas Gerais.

A competição é considerada a principal porta de entrada para o cenário esportivo internacional escolar. Os vencedores de cada modalidade garantem vaga para representar o Brasil no Campeonato Sul-Americano Escolar.

No xadrez, os atletas competem inicialmente no ritmo clássico individual, seguido pela disputa por equipes no ritmo blitz, exigindo dos participantes não apenas habilidade estratégica, mas também rapidez nas decisões.

