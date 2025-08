Yeltsin Jacques disputará Mundial de Atletismo Paralímpico na Índia

Silvio Avila/CPB

Aos 33 anos, Yeltsin é um dos principais nomes do paradesporto brasileiro e mundial. Ele conquistou duas medalhas de ouro na Paralimpíada de Paris 2024, incluindo a prova dos 1.500 metros T11 (categoria para atletas com deficiência visual), quando quebrou seu próprio recorde mundial com o tempo de 3min55s82. Com esse feito, soma agora quatro medalhas paralímpicas em sua carreira.

“Estamos muito bem preparados. Será meu sexto Mundial e me sinto orgulhoso de mais uma vez representar o Brasil e o Mato Grosso do Sul em uma competição desse nível. Quero alcançar meu melhor desempenho e trazer mais medalhas para comemorarmos em casa”, afirmou o atleta.

Guias também fazem parte da convocação

Yeltsin competirá ao lado de seu guia Guilherme Santos, com quem forma uma dupla de alto rendimento e total sintonia nas pistas. Guilherme, que também é beneficiário do Bolsa Atleta MS, participa do quarto Mundial da carreira e tem ganhado destaque nacional pelo desempenho como atleta-guia.

“Ser atleta-guia é mais que correr junto, é construir parceria, confiança e sintonia dentro e fora da pista. O treino é constante e o resultado vem da dedicação de ambos”, comenta Guilherme.

Além de Yeltsin e Guilherme, Mato Grosso do Sul também terá mais dois atletas-guia no Mundial: Maurinaldo dos Santos e Edelson de Ávila Almeida. O Estado é referência nacional no apoio ao paradesporto e foi o primeiro do país a criar o Bolsa Atleta-Guia, reconhecendo o papel fundamental desses profissionais.

Incentivo ao paradesporto

Yeltsin é contemplado pelo programa Bolsa Atleta MS, coordenado pela Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura) e pela Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul). O programa estadual garante suporte financeiro para que atletas e guias se preparem e compitam em alto nível.

“Hoje, o Brasil é a quinta potência mundial no paradesporto. Aqui no Estado, vemos muitos talentos surgindo na base, e nosso desempenho internacional tem contribuído para a visibilidade dessa modalidade”, finaliza Guilherme.

Com forte representatividade no cenário internacional, os atletas de Mato Grosso do Sul seguem fortalecendo o nome do Brasil no paratletismo mundial.

