Yeltsin Jacques realiza último treino em Campo Grande antes do Parapan-Americano

O sul-mato-grossense Yeltsin Jacques realiza, nesta quinta-feira (9), o último treinamento em sua terra natal antes dos Jogos Parapan-Americanos 2023, que acontecerão em Santiago, no Chile. A atividade ocorrerá no Parque Olímpico Ayrton Senna, em Campo Grande, a partir das 16 horas.

Contemplado pelo Bolsa Atleta, programa do Governo de Mato Grosso do Sul coordenado pela Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer) e Setescc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania), Yeltsin prepara-se para correr os 1.500 e 5.000 metros na capital chilena, provas em que é o atual campeão paralímpico.

Atual bicampeão do Parapan (Toronto-2015 e Lima-2019), o atleta de 32 anos ajusta os últimos detalhes para continuar competindo em alto nível. “Estamos bem, cheguei ontem [terça-feira] da Bolívia, da altitude, fiquei 21 dias lá. Pulmão está cheio e hoje a gente faz o último treino no Parque Ayrton Senna. Amanhã tem academia também. Tudo está 100% graças a Deus, preparado, vamos lá rumo ao tricampeonato parapan-americano”.

A estratégia do treinamento na altitude foi fazer com que Yeltsin aumentasse a hemoglobina, com chamado endurance, treino de esforço por tempo prolongado. O fundista diz estar recuperado das lesões que sofreu no pé e posterior direita, no início do ano. “Me recuperei das lesões, estou praticamente zerado, ainda tratando, mas fazendo acompanhamento. Estou sentindo zero dor. Deu para treinar bem lá na Bolívia. Corri o Mundial ainda com dor e consegui ser campeão”.

“Cheguei do Mundial de Paris, lapidei e fiz o tratamento. Agora, nos últimos 30 dias, aumentamos muito o volume de treino e chegamos a 150% de volume. Já começamos a baixar [o tempo] e estamos bem, estamos preparados. Vamos continuar lapidando essa semana, fazer um treino rápido hoje, fazer mais um na semana que vem em São Paulo também e chegar bem em Santiago para trazer o ouro”, completa o campo-grandense.

Dono de duas medalhas de ouro na Paralimpíada de Tóquio-2020 (1.500m e 5.000m) e recordista mundial dos 1.500 metros da classe T11 (atletas cegos), com a marca de 3m57s60, o atleta é esperança de medalhas para o Brasil no Parapan 2023. Palco da próxima Paralimpíada em 2024, Paris também sediou, em julho deste ano, o Campeonato Mundial de Atletismo. Na competição, Yeltsin repetiu suas provas, chegando ao título nos 1.500 metros e bronze nos 5.000 metros.

A primeira prova de Yeltsin no Parapan-Americano de Santiago será a final dos 5.000 metros, no dia 21 de novembro, a partir das 14 horas (horário de MS). A próxima será a semifinal dos 1.500 metros, no dia 24, às 16h30. A final desta mesma ocorrerá no dia seguinte, às 17h30.

Antes de embarcar rumo à capital chilena, o atleta de Mato Grosso do Sul viaja para São Paulo (SP), na segunda-feira (13), onde se reunirá com a delegação brasileira e terá os últimos treinos no Centro de Treinamento Paralímpico, principal complexo paradesportivo de excelência do país.