Yamaha com 50% de desconto em consórcio e financiamento

Cansado de andar a pé? Aproveite esta oportunidade única. A Yamaha Pantanal Motos, no Feirão do Poli, que acontece durante todo o dia de amanhã (06), a partir das 9 horas até as 18 horas.

A Yamaha Pantanal Motos estará com uma grande promoção no Consórcio Nacional Yamaha, bem como nos financiamentos.

Confira, são descontos de 50% na primeira parcela:

Consórcios já incluído documentação:

Crypton K de R$ 93,52 por apenas R$ R$ 46,76

Factor K de R$ 122,56 por R$ 61,28

Financiamentos sem entrada e ainda desconto de 50% na primeira parcela

Crypton k 50 X de 179,90, primeira R$ 89,95

Factor K 50 x de 232,90 sendo a primeira por apenas R$ 116,45

Lembrando que o feirão acontece das 9h às 18 horas deste sábado (06), no Ginásio Poliesportivo de Aquidauana, localizado na Rua Oscar Trindade de Barros, Bairro Santa Terezinha.