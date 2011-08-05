Yamaha com 50% de desconto em consórcio e financiamento

Eventos
As motos mais modernas com o menor preço é na Yamaha
Série B
Azulão busca retomar a liderança e abrir quatro pontos sobre União ABC e Misto, terceiro e quarto colocados, restando apenas duas rodadas para o fim da competição
Tentativa de feminicídio
Ele era procurado desde março de 2025; mandado foi cumprido durante abordagem na BR-060, em Sidrolândia
Saúde
Novo serviço permite avaliar imagens da retina e outras estruturas do olho; profissionais da ESF receberam capacitação para realização e encaminhamento dos exames
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