Acessibilidade

28 De Setembro De 2026 • 23:56

Buscar

Últimas notícias
X

Eventos

Yamaha com 50% de desconto em consórcio e financiamento

As motos mais modernas com o menor preço é na Yamaha

Priscila

Publicado em 05/08/2011 às 12:00

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Cansado de andar a pé? Aproveite esta oportunidade única. A Yamaha Pantanal Motos, no Feirão do Poli, que acontece durante todo o dia de amanhã (06), a partir das 9 horas até as 18 horas.
 
A Yamaha Pantanal Motos estará com uma grande promoção no Consórcio Nacional Yamaha, bem como nos financiamentos.
 
Confira, são descontos de 50% na primeira parcela:
 
Consórcios já incluído documentação:
 
Crypton K de R$ 93,52 por apenas R$ R$ 46,76
 
Factor K de R$ 122,56 por R$ 61,28
 
Financiamentos sem entrada e ainda desconto de 50% na primeira parcela
 
Crypton k 50 X de 179,90, primeira R$ 89,95
 
Factor K 50 x de 232,90 sendo a primeira por apenas R$ 116,45 
 
Lembrando que o feirão acontece das 9h às 18 horas deste sábado (06), no Ginásio Poliesportivo de Aquidauana, localizado na Rua Oscar Trindade de Barros, Bairro Santa Terezinha.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

3º Retrocar MS

Do Opala do avô até outras relíquias, Fernando celebra carros antigos

GALERIA DE FOTO

3º Retrocar em Campo Grande - MS

Série B

Aquidauanense fecha 5ª rodada diante do São Gabriel e pode encaminhar acesso

Azulão busca retomar a liderança e abrir quatro pontos sobre União ABC e Misto, terceiro e quarto colocados, restando apenas duas rodadas para o fim da competição

GALERIA DE FOTO

18º Festa da Farinha - Parte 01

Publicidade

GALERIA DE FOTO

Alunos do IFMS visitam O Pantaneiro para conhecer rotina do jornal mais tradicional de Aquidauana

ÚLTIMAS

Homem acusado de jogar carro contra ex em Bonito é preso após um ano e meio

Tentativa de feminicídio

Homem acusado de jogar carro contra ex em Bonito é preso após um ano e meio

Ele era procurado desde março de 2025; mandado foi cumprido durante abordagem na BR-060, em Sidrolândia
Retinografia passa a integrar serviços da rede municipal de Aquidauana

Saúde

Retinografia passa a integrar serviços da rede municipal de Aquidauana

Novo serviço permite avaliar imagens da retina e outras estruturas do olho; profissionais da ESF receberam capacitação para realização e encaminhamento dos exames

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Giovani José da Silva Maria de Lourdes Medeiros Bruno Rev. Vivaldo Melo Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti Ronaldo Régis Manoel Afonso Embrapa Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo