7º Batalhão da PM recebe 12 novos sargentos recém-formados

Hoje (23), 12 policiais militares integrantes do 7º Batalhão de Polícia Militar, ingressaram na graduação de Sargento da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso do Sul. O evento ocorreu nas instalações do Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças (CFAP) da PM em Campo Grande.

No evento também estiveram presentes diversas autoridades do Legislativo, Judiciário e Executivo. Os novos sargentos foram diplomados na presença do secretário de Estado e Justiça e Segurança Pública, José Carlos Barbosa, do comandante geral da Policia Milita, coronel PM Waldir Ribeiro Acosta e outros comandantes militares, como o tenente-coronel Praeiro, Comandante do 7º Batalhão de Polícia Militar.

De acordo com as informações divulgadas pelo 7º BPM, o secretário de Segurança Pública, durante seu discurso, reconheceu a importância do Policial Militar e refirmou o compromisso de investir na formação dos servidores.

Tenente-coronel PM Praeiro parabenizou os 12 novos sargentos do 7º BPM, entre eles sargento PM Silgueiro (atualmente lotado no CPA-3), que saíram daqui no final do ano passado para cumprir as etapas da formação. Segundo o Comandante do 7º BPM, tudo o que foi assimilado pelos policiais militares resultará em bons serviços prestados à comunidade.