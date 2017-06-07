Acadêmicos de Biologia da UFMS fazem festa junina no dia 17

Os acadêmicos do curso de Biologia da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) estão em compasso de espera para a formatura e vão celebrar fazendo uma festa junina.

O “Arraial da Bio” está marcado para o dia 17 de junho – data que marca os 100 que faltam para a conclusão do curso. A festa ocorre no Village Espaço de Eventos, a partir das 21h.

O primeiro lote de ingressos está sendo vendido a R$ 10 e o segundo lote a R$ 15. O cantor campo-grandense João Paulo e a dupla Breno & Hernandes vão garantir a animação. Para o início da festa, os acadêmicos prepararam uma mesa com comidas típicas para degustação.



O Village Espaço de Eventos fica na rua Cândido Mariano, 2.145. Mais informações sobre a festa com a Estéfani (67) 99701-0359 e com a Taiane (67) 99275-6619.