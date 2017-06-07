Acadêmicos de Biologia da UFMS fazem festa junina no dia 17

Eventos
Comemoração de 100 dias para a formatura ocorre no Village Espaço de Eventos
Os acadêmicos do curso de Biologia da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) estão em compasso de espera para a formatura e vão celebrar fazendo uma festa junina.
O “Arraial da Bio” está marcado para o dia 17 de junho – data que marca os 100 que faltam para a conclusão do curso. A festa ocorre no Village Espaço de Eventos, a partir das 21h.
O primeiro lote de ingressos está sendo vendido a R$ 10 e o segundo lote a R$ 15. O cantor campo-grandense João Paulo e a dupla Breno & Hernandes vão garantir a animação. Para o início da festa, os acadêmicos prepararam uma mesa com comidas típicas para degustação.
O Village Espaço de Eventos fica na rua Cândido Mariano, 2.145. Mais informações sobre a festa com a Estéfani (67) 99701-0359 e com a Taiane (67) 99275-6619.
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