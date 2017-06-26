Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 03:26

Buscar

Últimas notícias
X

Eventos

Unidos da Ponte lança samba-enredo 2018 com feijoada no dia 9 de julho

Bateria da Verde Rosa de Anastácio e integrantes da Vila Carvalho de Campo Grande animam a festa

Flavio Brito

Publicado em 26/06/2017 às 16:50

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

A Escola de Samba Unidos da Ponte realiza no dia 9 de julho a 1º Feijoada da Verde Rosa para fazer o lançamento do samba-enredo do Carnaval 2018. A Escola de Samba elegeu uma nova diretoria, sob a presidência de Kevin Constantino.  O convite custa R$ 15 e basta levar os pratos e talheres. 

A Bateria Show da Verde Rosa de Anastácio vai garantir a animação do evento, que ocorre no Sintipan, que ainda vai contar com a presença do primeiro-casal de Mestre-Sala e Porta-Bandeira da Unidos da Escola de Samba Vila Carvalho. Além de um show especial do grupo Mania do Samba. 

A feijoada será servida das 11h às 15h, na rua Nilza Ribeiro, 2.085 – Jardim Curicaca, em Anastácio. Os ingressos estão sendo vendidos na Casa do Artesão de Aquidauana, que fica na Praça dos Estudantes. 

Quem quiser mais informações sobre a 1ª Feijoada da Verde Rosa é só entrar em contato com o presidente da escola de samba, Kevin Constantino pelo telefone (67) 99690-3934.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

3º Retrocar MS

Do Opala do avô até outras relíquias, Fernando celebra carros antigos

GALERIA DE FOTO

3º Retrocar em Campo Grande - MS

Série B

Aquidauanense fecha 5ª rodada diante do São Gabriel e pode encaminhar acesso

Azulão busca retomar a liderança e abrir quatro pontos sobre União ABC e Misto, terceiro e quarto colocados, restando apenas duas rodadas para o fim da competição

GALERIA DE FOTO

18º Festa da Farinha - Parte 01

Publicidade

GALERIA DE FOTO

Alunos do IFMS visitam O Pantaneiro para conhecer rotina do jornal mais tradicional de Aquidauana

ÚLTIMAS

Falece Jorge de Barros Oliveira, artista e referência cultural do MS

DESPEDIDA

Falece Jorge de Barros Oliveira, artista e referência cultural do MS

Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

DESPEDIDA

Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo