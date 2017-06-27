Equipe Styllus Moto Show faz ação entre amigos para comprar equipamentos

Eventos
Almoço com churrasco ocorre no dia 9 de julho na Chácara Cintra em Anastácio
A equipe Styllus Moto Show realiza no dia 9 de julho um “Almoço com churrasco – Ação entre amigos”. A renda será revertida para a compra de novos equipamentos para as apresentações de wheeling. O convite custa apenas R$ 25 e crianças de até 7 anos acompanhadas dos pais não pagam.
Além de ter o delicioso almoço garantido, o dia vai ser de muita música na Chácara Cintra, em Anastácio. A trilha sonora fica por conta da dupla João Gustavo e Viola e do cantor Rafael Bueno.
O almoço começará a ser servido a partir das 12h. Além de se divertir e comer bem, quem participar da ação entre amigos vai contribuir para o trabalho da equipe Styllus Moto Show, formada em 2008 e que faz as melhores apresentações de wheeling, com manobras incríveis sobre duas rodas.
No início de junho, a equipe encantou e surpreendeu o público participando do 3º Encontro de Relíquias de Aquidauana.
Serviço
Almoço com churrasco – Ação entre amigos
Data: 9/7/2017 – a partir das 12h
Local: Chácara Cintra – Anastácio
Convite: R$ 25
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