6ª Feijoada da Solidariedade ocorre amanhã no Restaurante Vitória

Eventos
Renda será revertida para a Associação Redentorista Beneficente Imaculada Conceição
A 6ª Feijoada da Solidariedade ocorre amanhã (1º), às 12h, e terá o recurso recebido com o evento para a Associação Redentorista Beneficente Imaculada Conceição de Aquidauana (ABIMC). Como já é de praxe, o convite serão as camisetas, e novamente teremos o concurso da customização mais original, luxuosa ou criativa da festa. A feijoada será servida no Restaurante Vitória, no Parque de Exposições de Aquidauana.
A feijoada completa, a caipirinha de limão, o pagode ao vivo, e a presença de muita energia boa e contagiante garantem bons momentos de pura alegria e diversão, divulgou o deputado estadual Felipe Orro. Quem participar desta festa solidária vai ajudar mais uma entidade beneficente de nossa região. As camisetas estão à venda na Panificadora Viana, NG Automotivo e na Sede da ABIMC e na Paróquia da Igreja da Matriz.
1º LOTE (limitado).
- Camisetas adulto R$ 40,00
- Camisetas infantil R$ 20,00
2º LOTE
- Camisetas adulto - R$ 50,00
- Camiseta infantil - R$ 25,00
Série B
Azulão busca retomar a liderança e abrir quatro pontos sobre União ABC e Misto, terceiro e quarto colocados, restando apenas duas rodadas para o fim da competição
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
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O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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