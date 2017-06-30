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6ª Feijoada da Solidariedade ocorre amanhã no Restaurante Vitória

Renda será revertida para a Associação Redentorista Beneficente Imaculada Conceição

Flavio Brito

Publicado em 30/06/2017 às 16:28

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A 6ª Feijoada da Solidariedade ocorre amanhã (1º), às 12h, e terá o recurso recebido com o evento para a Associação Redentorista Beneficente Imaculada Conceição de Aquidauana (ABIMC). Como já é de praxe, o convite serão as camisetas, e novamente teremos o concurso da customização mais original, luxuosa ou criativa da festa.  A feijoada será servida no Restaurante Vitória, no Parque de Exposições de Aquidauana. 

A feijoada completa, a caipirinha de limão, o pagode ao vivo, e a presença de muita energia boa e contagiante garantem bons momentos de pura alegria e diversão, divulgou o deputado estadual Felipe Orro.  Quem participar desta festa solidária vai ajudar mais uma entidade beneficente de nossa região. As camisetas estão à venda na Panificadora Viana, NG Automotivo e na Sede da ABIMC e na Paróquia da Igreja da Matriz.

1º LOTE (limitado). 

- Camisetas adulto R$ 40,00
- Camisetas infantil R$ 20,00 

2º LOTE 

- Camisetas adulto - R$ 50,00
- Camiseta infantil - R$ 25,00

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