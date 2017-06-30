6ª Feijoada da Solidariedade ocorre amanhã no Restaurante Vitória

A 6ª Feijoada da Solidariedade ocorre amanhã (1º), às 12h, e terá o recurso recebido com o evento para a Associação Redentorista Beneficente Imaculada Conceição de Aquidauana (ABIMC). Como já é de praxe, o convite serão as camisetas, e novamente teremos o concurso da customização mais original, luxuosa ou criativa da festa. A feijoada será servida no Restaurante Vitória, no Parque de Exposições de Aquidauana.

A feijoada completa, a caipirinha de limão, o pagode ao vivo, e a presença de muita energia boa e contagiante garantem bons momentos de pura alegria e diversão, divulgou o deputado estadual Felipe Orro. Quem participar desta festa solidária vai ajudar mais uma entidade beneficente de nossa região. As camisetas estão à venda na Panificadora Viana, NG Automotivo e na Sede da ABIMC e na Paróquia da Igreja da Matriz.

1º LOTE (limitado).

- Camisetas adulto R$ 40,00

- Camisetas infantil R$ 20,00

2º LOTE

- Camisetas adulto - R$ 50,00

- Camiseta infantil - R$ 25,00